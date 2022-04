Cecília Seligmann fez aniversário na última sexta-feira, 01, e festejou entre os amigos e a família no seu restaurante na Praia de Iracema.

Legenda: Willfridy Mandonça, Sofia Herrero, Cecília Seligmann e DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

A festa contou com a animação do DJ Itaque e com muita gente fina, elegante e sincera.

Vamos aos cliques captados pelo mais simpático dos fotógrafos, LC Moreira:

Legenda: Cecília Seligmann com Sofia, Agostinho, Olivia e Marco Herrero Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Moacir Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Diniz, Lara Sisnando e Cecília Seligmann Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola e Daniel Lenz Foto: LC Moreira

Legenda: Bernard Twardy e Fernanda Zebalos Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mandonça e Kelson Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Weiber Xavier, Demócrito Dumma, Agostinho Herrero, Marcelo Cavini e Moacir Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Mombach, Natália e Luciana Studart e Marília Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Agostinho Herrero e Cecília Seligmann Foto: LC Moreira

Legenda: Agostinho Herrero, Helio de Paula e Ozair Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Tito e Renata Reis Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Herrero, Cecília Seligma, Olivia Herrero e Lara Sisnando Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Jacqueline Cavaletti, Cecília Seligmann e Agostinho Herrero Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Santiago e Eveline Turatti Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Seligmann e Christiane Emídio Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Miranda, Cecília Seligmann e Viviane Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Seligmann e Lara Sisnando Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Correa, Cecília Seligmann e Gustavo Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Mariola Carmona, Cecília Seligmann e Adriana Gilvith Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Seligmann, Lucas Tossato e Daniela Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Menezes e Isabela Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa e Alexandre Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Cavine, Moacir Bezerra e Weiber Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo e Suzane Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Diniz e Henrique Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e José Armando Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Lidiane Alexandre e Demócrito Dummar Foto: LC Moreira

Legenda: Lidiane Alexandre e Cecília Seligmann Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis e Anelise Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Eveline Rego Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Fran Sisnando Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Freire e Vanessa Mombach Foto: LC Moreira

Legenda: Helio de Paula e Elen Zanelato Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Luciana e Eduardo Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Marília Cabral Foto: LC Moreira