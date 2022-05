CAPTEI: Cearaprev divulga as novas funcionalidades do aplicativo Cearaprev On-line

A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) promoveu um evento, juntamente com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), para divulgar as novas funcionalidades do aplicativo Cearaprev On-line. O foi lançado em 2021 para garantir, inicialmente, a realização do recadastramento e prova de vida de forma on-line.

A “Transformação Digital da Previdência do Estado do Ceará” trouxe outras inovações que foram esclarecidas pelo presidente do órgão, João Marcos Maia:

Legenda: João Marcos Maia Foto: LC Moreira

João Marcos Maia Presidente Ceará Prev “Essa ocasião é uma ótima oportunidade para compartilhar as experiências no processo de transformação digital da Previdência Social do Estado e, também, promover o lançamento das novas funcionalidades do aplicativo Cearaprev On-line, como a pensão provisória, as lojas online, os serviços em saúde e a educação e orientação financeira”

Vamos as fotos captadas por LC Moreira:

