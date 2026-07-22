CAPTEI: CDL Jovem Fortaleza celebra 25 anos

A CDL Jovem Fortaleza celebrou seus 25 anos com o exclusivo Almoço Legado, reunindo nomes que transformaram o associativismo em ativo de prestígio e desenvolvimento.

Legenda: Mayra Thé com os Ex Presidentes do CDL Jovem Foto: LC Moreira

Em cena, uma homenagem aos ex-presidentes que construíram a história da entidade e um painel em formato de podcast ao vivo com grandes lideranças do varejo para discutir o futuro dos negócios.

Legenda: CDL Jovem Foto: LC Moreira

Mais do que uma comemoração, o evento traduziu um novo código de influência: legado traz conexões, patrimônio e liderar é o novo símbolo de status.

Legenda: Almoço Legado do CDJ Jovem Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Reconhecida nacionalmente por iniciativas pioneiras como o maior Dia Livre de Impostos do Brasil e o Inova Varejo, a CDL Jovem Fortaleza reafirma sua vocação de antecipar tendências e formar protagonistas capazes de impulsionar a economia cearense.

Confira as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Mayra Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Thé, Maurício Filizola e Raquel Agnes Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Laura Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Francklin e Mayra Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Thé e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Thé, Honório Pinheiro e Raquel Agnes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Leite Junior e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Gilberto Costa, Maurício Filizola e Alexandre Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Oliveira e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fermanian, Mayra Thé, Aline Félix Barroso e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Vívian Fermanian Foto: LC Moreira

Legenda: Allan Sanker, Tiago Oliveira e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Guterrez e Helrison Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Filho, Germano e João Pedro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Mayra Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Menezes, Enila Alves e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Mazé Campos e Paula Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Dantas, Enila Alves e Márcio Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Agnes, Fátima Duarte e Mayra Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Cabral e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Leite Junior, Alexandre Diniz, Aírton Boris e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Enila Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Thé com a Família Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Mayra Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Thé e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Leite Junior, Raquel Agnes, Mayra Thé, Cabral Neto e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene e Cabral Neto Foto: LC Moreira