CAPTEI: CDL Jovem Fortaleza celebra 25 anos

A CDL Jovem Fortaleza celebrou seus 25 anos com o exclusivo Almoço Legado, reunindo nomes que transformaram o associativismo em ativo de prestígio e desenvolvimento.
Em cena, uma homenagem aos ex-presidentes que construíram a história da entidade e um painel em formato de podcast ao vivo com grandes lideranças do varejo para discutir o futuro dos negócios.
Mais do que uma comemoração, o evento traduziu um novo código de influência: legado traz conexões, patrimônio e liderar é o novo símbolo de status.
Reconhecida nacionalmente por iniciativas pioneiras como o maior Dia Livre de Impostos do Brasil e o Inova Varejo, a CDL Jovem Fortaleza reafirma sua vocação de antecipar tendências e formar protagonistas capazes de impulsionar a economia cearense.