CAPTEI: Catarina Cavalcante Celebrou com Estilo um Aniversário que Transbordou Personalidade

Na última sexta-feira, 08, a consultora de imagem Catarina Cavalcante comemorou o seu aniversário do jeito que gosta: reuniu um seleto e variado grupo de amigas para uma tarde animada e descontraída.
Catarina Cavalcante e Amigas
A festa aconteceu no apê da aniversariante no Meireles. Lugar super aconchegante, charmoso e sofisticado. Por lá, uma mesa posta com delícias da Confité, garantindo uma experiência gastronômica de qualidade. Entre risadas, abraços e brindes, a atmosfera foi ainda mais animada com sambinha contagiante do trio comandado por Marina Cavalcante Oficial.
Serginho dos Santos, Marina Cavalcante e Alysson Félix
O clima leve e descolado da festa foi evidenciado pela organização precisa, que estabeleceu horários específicos para o início e término da comemoração, permitindo que as convidadas já chegassem animadas para aproveitar cada instante.
Jeritza Gurgel, Annelise Franco e Catarina Cavalcante
Com drinks preparados na hora, cada detalhe da celebração refletiu o bom gosto e a personalidade vibrante de Catarina, que se destacou como a anfitriã perfeita, recebendo suas amigas com carinho e estilo.
Catarina Cavalcante
A comemoração foi um verdadeiro reflexo do que significa estar rodeada de pessoas especiais.
LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!
Thiago Nobre e Catarina Cavalcante
Felipe, Catarina e João Cavalcante
Cassandra e Catarina Cavalcante
Germana, Catarina e Manoela Cavalcante
Ana e Catarina Cavalcante, Lara Cidrão e Nayana Gonçalves
Raquel Petrone e Catarina Cavalcante
Rosane Bezerra e Catarina Cavalcante
Priscila Capelo e Catarina Cavalcante
Paula Campos, Catarina Cavalcante e Isabela Campos
Lina Fiúza, Catarina Cavalcante e Paula Campos
Renata Brasileiro, Ana Forte, Catarina Cavalcante e Talita Bezerra
Rosane Bezerra, Catarina Cavalcante, Danielle Quinderé e Lucilia Mendonça
Lívia Uchoa e Catarina Cavalcante
Ana Cristina Machado
Catarina Cavalcante e Érica Pinto
Ana Maria Santos e Catarina Cavalcante
Annelise Franco e Catarina Cavalcante
Alaíde Pontes, Catarina Cavalcante e Josy Aguiar
Andréa Araripe, Catarina Cavalcante e Fabiana de Paula
Clarissa Leão, Catarina Cavalcante e Silviane Andrade
Ana Forte, Karine Sena, Renata Brasileiro, Raquel Petrone e Clarissa Leão
Catarina Cavalcante e Amigas
Luciana Pacheco, Ana Maria Santos, Catarina Cavalcante, Érika Figueiredo e Ana Cláudia Aguiar
Bianca Cipola e Catarina Cavalcante
Camila Campos e Catarina Cavalcante
Carol Bezerra e Catarina Cavalcante
Catarina Cavalcante e Ana Cláudia Aguiar
Catarina Cavalcante e Jeritza Gurgel
Catarina Cavalcante e Beatriz Carvalho
Catarina Cavalcante e Érika Figueiredo
Catarina Cavalcante e Luciana Pacheco
Gisela Franck, Catarina Cavalcante e Juliana Moreira
Isabela Markan, Catarina Cavalcante e Silviane Andrade
Kaíla Lima, Thiago Nobre, Catarina Cavalcante e Pablo Barreira
Karine Sena, Ana Forte, Renata Brasileiro, Catarina Cavalcante, Raquel Petrone e Clarissa Leão
Sandra Holanda, Denise Castelo, Catarina Cavalcante, Joana Moreira, Lívia Uchoa e Isabela Markan
Catarina Cavalcante e Lucilia Mendonça
Catarina Cavalcante e Maria do Carmo Botta
Catarina Cavalcante e Talita Bezerra
Danielle Quinderé e Catarina Cavalcante
Danielle Quinderé e Catarina Cavalcante
Emmanuelle Milfon e Catarina Cavalcante
Jeritza Gurgel e Annelise Franco
Jeritza Gurgel, Annelise Franco e Catarina Cavalcante
Lina Fiúza, Catarina Cavalcante e Paula Campos
Renata Brasileiro, Manuela Liebmann, Karine Sena e Raquel Petrone
Keive Sena, Karina Fernandes, Catarina Cavalcante e Karine Sena
Catarina Cavalcante e Amigas
Lívia Holanda, Catarina Cavalcante e Eduardo Vilela
Manoel Ricardo, Catarina e Germana Cavalcante
Catarina Cavalcante e Amigas
Parabéns
Parabéns
