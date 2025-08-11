CAPTEI: Catarina Cavalcante Celebrou com Estilo um Aniversário que Transbordou Personalidade

Na última sexta-feira, 08, a consultora de imagem Catarina Cavalcante comemorou o seu aniversário do jeito que gosta: reuniu um seleto e variado grupo de amigas para uma tarde animada e descontraída.

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas Foto: LC Moreira

A festa aconteceu no apê da aniversariante no Meireles. Lugar super aconchegante, charmoso e sofisticado. Por lá, uma mesa posta com delícias da Confité, garantindo uma experiência gastronômica de qualidade. Entre risadas, abraços e brindes, a atmosfera foi ainda mais animada com sambinha contagiante do trio comandado por Marina Cavalcante Oficial.

Legenda: Serginho dos Santos, Marina Cavalcante e Alysson Félix Foto: LC Moreira

O clima leve e descolado da festa foi evidenciado pela organização precisa, que estabeleceu horários específicos para o início e término da comemoração, permitindo que as convidadas já chegassem animadas para aproveitar cada instante.

Legenda: Jeritza Gurgel, Annelise Franco e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Com drinks preparados na hora, cada detalhe da celebração refletiu o bom gosto e a personalidade vibrante de Catarina, que se destacou como a anfitriã perfeita, recebendo suas amigas com carinho e estilo.

Legenda: Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

A comemoração foi um verdadeiro reflexo do que significa estar rodeada de pessoas especiais.

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!

Legenda: Thiago Nobre e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Catarina e João Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cassandra e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Germana, Catarina e Manoela Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Catarina Cavalcante, Lara Cidrão e Nayana Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Petrone e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Bezerra e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Capelo e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Campos, Catarina Cavalcante e Isabela Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Fiúza, Catarina Cavalcante e Paula Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Brasileiro, Ana Forte, Catarina Cavalcante e Talita Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Bezerra, Catarina Cavalcante, Danielle Quinderé e Lucilia Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Érica Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Santos e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Alaíde Pontes, Catarina Cavalcante e Josy Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Araripe, Catarina Cavalcante e Fabiana de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Leão, Catarina Cavalcante e Silviane Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Forte, Karine Sena, Renata Brasileiro, Raquel Petrone e Clarissa Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Pacheco, Ana Maria Santos, Catarina Cavalcante, Érika Figueiredo e Ana Cláudia Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Campos e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Bezerra e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Ana Cláudia Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Beatriz Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Luciana Pacheco Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Franck, Catarina Cavalcante e Juliana Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Markan, Catarina Cavalcante e Silviane Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Kaíla Lima, Thiago Nobre, Catarina Cavalcante e Pablo Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Sena, Ana Forte, Renata Brasileiro, Catarina Cavalcante, Raquel Petrone e Clarissa Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Holanda, Denise Castelo, Catarina Cavalcante, Joana Moreira, Lívia Uchoa e Isabela Markan Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Lucilia Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Maria do Carmo Botta Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Talita Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Quinderé e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Quinderé e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Emmanuelle Milfon e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Annelise Franco e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Fiúza, Catarina Cavalcante e Paula Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Brasileiro, Manuela Liebmann, Karine Sena e Raquel Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Keive Sena, Karina Fernandes, Catarina Cavalcante e Karine Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Holanda, Catarina Cavalcante e Eduardo Vilela Foto: LC Moreira

Legenda: Manoel Ricardo, Catarina e Germana Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira