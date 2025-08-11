Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: Catarina Cavalcante Celebrou com Estilo um Aniversário que Transbordou Personalidade

Sambinha animado e drinks personalizados acrescentaram charme à celebração no apê da aniversariante no Meireles

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
Jeritza Gurgel
Legenda: Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Na última sexta-feira, 08, a consultora de imagem Catarina Cavalcante comemorou o seu aniversário do jeito que gosta: reuniu um seleto e variado grupo de amigas para uma tarde animada e descontraída.

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas
Foto: LC Moreira

A festa aconteceu no apê da aniversariante no Meireles. Lugar super aconchegante, charmoso e sofisticado. Por lá, uma mesa posta com delícias da Confité, garantindo uma experiência gastronômica de qualidade. Entre risadas, abraços e brindes, a atmosfera foi ainda mais animada com sambinha contagiante do trio comandado por Marina Cavalcante Oficial.

Legenda: Serginho dos Santos, Marina Cavalcante e Alysson Félix
Foto: LC Moreira

O clima leve e descolado da festa foi evidenciado pela organização precisa, que estabeleceu horários específicos para o início e término da comemoração, permitindo que as convidadas já chegassem animadas para aproveitar cada instante.

Legenda: Jeritza Gurgel, Annelise Franco e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Com drinks preparados na hora, cada detalhe da celebração refletiu o bom gosto e a personalidade vibrante de Catarina, que se destacou como a anfitriã perfeita, recebendo suas amigas com carinho e estilo.

Legenda: Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

A comemoração foi um verdadeiro reflexo do que significa estar rodeada de pessoas especiais.

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!

Legenda: Thiago Nobre e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Catarina e João Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Cassandra e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana, Catarina e Manoela Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Catarina Cavalcante, Lara Cidrão e Nayana Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Petrone e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Bezerra e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Capelo e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Campos, Catarina Cavalcante e Isabela Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Fiúza, Catarina Cavalcante e Paula Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Brasileiro, Ana Forte, Catarina Cavalcante e Talita Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Bezerra, Catarina Cavalcante, Danielle Quinderé e Lucilia Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Érica Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Santos e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Alaíde Pontes, Catarina Cavalcante e Josy Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Araripe, Catarina Cavalcante e Fabiana de Paula
Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Leão, Catarina Cavalcante e Silviane Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Forte, Karine Sena, Renata Brasileiro, Raquel Petrone e Clarissa Leão
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Pacheco, Ana Maria Santos, Catarina Cavalcante, Érika Figueiredo e Ana Cláudia Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Campos e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Bezerra e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Ana Cláudia Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Beatriz Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Érika Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Luciana Pacheco
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Franck, Catarina Cavalcante e Juliana Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Markan, Catarina Cavalcante e Silviane Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Kaíla Lima, Thiago Nobre, Catarina Cavalcante e Pablo Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Sena, Ana Forte, Renata Brasileiro, Catarina Cavalcante, Raquel Petrone e Clarissa Leão
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Holanda, Denise Castelo, Catarina Cavalcante, Joana Moreira, Lívia Uchoa e Isabela Markan
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Lucilia Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Maria do Carmo Botta
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Talita Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Quinderé e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Emmanuelle Milfon e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Annelise Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Brasileiro, Manuela Liebmann, Karine Sena e Raquel Petrone
Foto: LC Moreira

Legenda: Keive Sena, Karina Fernandes, Catarina Cavalcante e Karine Sena
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Holanda, Catarina Cavalcante e Eduardo Vilela
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoel Ricardo, Catarina e Germana Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

 