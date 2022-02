CAPTEI: Casamento intimista de Marília Fialho e Felipe Guedes foi leve e transbordava amor por todos

Os noivos, filhos, Marília, de Andrea Fialho e André Lustosa e, Felipe, de Ruth Guedes transbordavam de felicidade. Fizeram um casamento do jeito deles: às 14 horas, na residência de uma tia muito querida que abriu as portas para receber o amor, restrito ao núcleo familiar e aos amigos dos noivos e comemoraram até a noite com muita alegria.

Legenda: Marília Fialho, Felipe Guedes e Edyr Rolim Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ruth e Felipe Guedes, Marília, Andrea e André Lustosa Foto: Arquivo pessoal

O diferencial dessa cobertura é que as fotos foram captadas através do olhar da mãe da noiva, Andrea Fialho, que é uma das mulheres mais antenadas do mundo fashion e trouxe o must have de tudo da festa!

Legenda: Marília e Andrea Fialho, mãe e filha, sempre muito sintonizadas Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Casamento Marilia Fialho e Felipe Guedes Foto: @click.neto