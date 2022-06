CAPTEI: Casamento a beira mar agitou Flecheiras no último final de semana

Casamento na praia é outro astral!

Legenda: Petrônio Barreto, Dani Gondim, Deco e Andrea Montenegro Foto: Arquivo de família

E quando o soma com o lugar com a família, ou seja, junta a praia que a família Montenegro adotou como refúgio, então, é animação do começo ao fim. Multiplica alegria!

Legenda: Noivos Foto: Michael Brito

O casamento dos superchiques Rafaelle Montenegro e Paulo Fernandes foi no sábado, 25.

Legenda: Noivos com Lilian Porto Foto: Michael Brito

O evento foi comandado por Lilian Porto e sua equipe. O espaço do hotel, ambientado por Isabela Barroso.

O momento de grande emoção ficou a cargo da celebrante, Naira Oliveira, que levou aos convidados palavras de alcançaram o coração. Foi lindo!

Legenda: Naira Oliveira com os noivos Foto: Michael Brito

Depois, o Sambô chegou para descontrair o mais descontraídos de todos. Badalação até de altas horas.

Legenda: Desirré Montenegro com integrante do Sambô Foto: Arquivo de família

Vem ver as fotos de Michael Brito e da família que mandou para a coluna. Adoooooro!

Legenda: Rafaelle e Cláudio Montenegro Foto: Michael Brito

Legenda: Paulo Fernandes e Ana Cristina Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Bastidores com cerimonial de Lilian Porto Foto: Arquivo família

Legenda: Paulo e Maria Tereza Fernandes Foto: Arquivo família

Legenda: Cerimônia Foto: Arquivo família

Legenda: Caminho do altar Foto: Arquivo família

Legenda: Cenário do casamento Foto: Arquivo família

Legenda: Alexandre Montenegro, padrinho da noiva e Ceição, babá da noiva levaram as alianças Foto: Arquivo família

Legenda: Marido e mulher Foto: Arquivo família

Legenda: Enfim, casados Foto: Michael Brito

Legenda: Andrea , Isabela e Pedro Montenegro Foto: Arquivo família

Legenda: Maria Tereza e Paulo Fernandes e Ana Cristina e Cláudio Montenegro Foto: Arquivo família

