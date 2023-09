CAPTEI: CASACOR Ceará lança edição comemorativa de 25 anos com surpresas imperdíveis

Na prestigiada noite de abertura da CasaCor Ceará 2023 foram revelas as surpresas dessa edição. Uma delas, uma ação inédita: um espaço extra projetado pela renomada arquiteta Brenda Rolim, que ficará em exibição no shopping Iguatemi Bosque de 25 de setembro a 29 de outubro.

Legenda: André Secchin, Neuma Figueiredo, Evandro e Cristiane Leitão Foto: LC Moreira

Mais novidades

No espaço do Diário do Nordeste, Morada & Gastronomia, desenvolvido pelo escritório de Diego Carneiro Arquitetos, serão apresentadas novidades do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Jeritza Gurgel, Diego Carneiro e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Uma revelação de Neuma Figueiredo foi que, em 2024, ela vai dar o start no estado do Piaui e levará a CasaCor para a “terra do sol e dos ventos”.

Legenda: Neuma Figueiredo Foto: LC Moreira

Um destaque: o ambiente da Unifor com registros afetivos do bombom preferido de Edson e Yolanda Queiroz, Sonho de Valsa, bem como outros detalhes carinhosamente desenvolvidos pela turma de alunos arquitetura da Universidade de Fortaleza coordenada por professores.

Legenda: Randal Pompeu e Unifor Foto: LC Moreira

São muitas as novidades disponíveis para os visitantes da mostra, que acontece em um endereço icônico na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles, onde acontece a CASACOR Ceará 2023.

São 35 espaços projetados por 53 dos mais talentosos arquitetos, designers de interiores e paisagistas do mercado. O terreno com uma área total de 5 mil metros quadrados abriga uma casa concebida pelo renomado engenheiro Pedro Natale Rossi em 1977. Inicialmente construída para a família de Manoel Machado e sua esposa Beatriz, a propriedade é atualmente da Dasart Engenharia, presidida pelo empresário Vitor Frota.

Legenda: Corte da Fita Foto: LC Moreira

Os ambientes foram desenvolvidos com base no tema da mostra: "Corpo & Morada". Os profissionais interpretam em suas criações as tendências de comportamento que influenciam o estilo de vida atual e projetam espaços que abrangem uma ampla variedade de aspectos da vida, incluindo corpo, mente, relacionamentos, consumo, cidade e planeta.

Sobre o evento

A música ambiente ficou sob responsabilidade do Dj Moor, logo na entrada, e de Itaque Figueiredo, na Praça principal. Sem ressalvas. Sofisticação para o momento.

Legenda: DJ Itaque Figueiredo Foto: LC Moreira

A apresentação da 25ª edição coube a Gustavo Serpa. Irreparável em classe, educação e elegância, como sempre.

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Neuma Figueiredo recebeu nas escadarias de acesso a entrada principal, André Secchin, da Casa Cor, Evandro e Cristiane Leitão, ele em exercício no cargo de Governador do Estado, o vice-prefeito, Élcio Batista, Ticiana Rolim, acompanhada da arquiteta Beatriz Miranda que desenvolveu o espaço para a empreendedora social, Pedro Lima, gestor do grupo 3 Corações e outras autoridades. Neste ano, nova edição do evento tem entre os homenageados a empreendedora Ticiana Rolim Queiroz, fundadora e presidente da Somos Um, e Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações, personalidades referência que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do Estado em suas áreas de atuação e fontes de inspiração para os ambientes da mostra.

Legenda: André Secchin, Neuma Figueiredo, Ticiana Queiroz, Pedro Lima, Evandro Leitão, Élcio Batista e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

O evento, mesmo entre um feriado prolongado, foi bastante prestigiado e muito animado. A CasaCor Ceará está linda mesmo, com ambientes bem aproveitados, numa residência inspiradora e com os briefings dos arquitetos superinteressantes. Gostei e indico a programação várias vezes, viu?

Sobre os dias e horários:

Legenda: Neuma Figueiredo Foto: LC Moreira

12 de setembro a 29 de outubro de 2023

