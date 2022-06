CAPTEI: Casa Joiola inaugura com atmosfera sensorial para clientes

A Joiola sempre pensou em SER CASA. Estilo que vem da essência. Lara Romcy tem um lar gigante dentro dela. Adora receber amigas, bater um bom papo, cozinhar e trocar ideias sobre “looks desejos”.

De dentro para fora. Lara veste o DNA da marca. Humaniza peças. Atrai muitas consumidoras. A casa dela precisava de mais espaço para caber mais moda, mais gente, mais ideias e mais assunto.

Na noite de quinta, 02, as portas da Casa Joiola foram abertas. Um sonho realizado. Pensado em cada detalhe. Do cantinho do café ao jardim suspenso. Ideia de integração. Aconchego em todos os lugares da casa. Filosofia de vida levada para a marca humanizada.

Lara Romcy Proprietária “A ideia é ir além da venda e proporcionar um ambiente de convivência mesmo.”

A Casa foi um projeto das sócias, Tássia Ferreira e Christine Pérez, que trouxeram para a loja uma identidade. Sofisticação e valorização das raízes nordestinas. Puro charme.

Na festa, Domino e DJ Thiago Camargo foram os responsáveis pela música de qualidade e agito até altas horas.

Carine Moreira, mais uma vez, cuidou de tornar o ambiente ainda mais atraente e acolhedor.

A sensação que tive foi que esse novo conceito da marca como Casa Joiola é que ela nos abraça. Tem vários lugares multiuso. Tem varanda, tem jardim, tem união de espaços e de pessoas.

Vem ver! Fique por dentro do burburinho que rolou na noite da inauguração:

