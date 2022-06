CAPTEI: Carol Bassi conta segredos de como tornou sua marca um sucesso

Talyzie e Talynie Mihaliuc deram alma ao negócio. No fim da tarde da última terça-feira (31), levaram um grupo seleto de convidadas para ouvir o ícone fashion Carol Bassi.

Legenda: Talyzie Mihaliuc, Carol Bassi e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Mulheres com representatividade no cenário cearense, trocaram ideias entre cliques e degustações do menu elaborado, cuidadosamente, para o evento. Coisas do Pipo.

Legenda: Voices Foto: LC Moreira

Nas alturas, o DJ Itaquê, de esquina estratégica, disparava a melhor e mais sofisticada playlist.

Legenda: Itaquê Figueiredo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Carol Bassi quando chega é tão elegante que os cumprimentos são leves. Tal qual o seu vestido floral. Pele brilhante. Sem exageros.

Legenda: Carol Bassi Foto: LC Moreira

Passou recebendo os cumprimentos e ouvindo as pessoas. Olho no olho. Educada mesmo! Daqueles detalhes que ela mesma diz que faz a diferença nas suas peças. É porque vem da essência. Ficou claro!

Legenda: Carol Bassi e Talyzie Foto: LC Moreira

Respondendo as perguntas da anfitriã, Talyzie Mihaliuc, Carol, reconhece que a marca cresceu rápido, em apenas 8 anos, mas atribui a ter encontrado amor pelo que faz, organização e método no trabalho. Além de procurar ser humilde, não perder a fé e ter sua família como base para sua coragem.

Legenda: Carol Bassi Foto: LC Moreira

Carol Bassi Empresária e Influencer O sucesso é uma construção!

A influencer e empresária, como uma boa virginiana, disse (e a gente entende ) que dentro da sua agenda, sabe valorizar todos os momentos que a vida proporciona.

Vamos aos momentos peso de ouro captados por LC Moreira:

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

