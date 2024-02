CAPTEI: Carnaval na Lagoa do Uruaú: encontro nas dunas dos foliões

A Lagoa do Uruaú foi palco de um encontro de muitos amigos que passam o carnaval de 2024 em um dos lugares mais atraentes de Beberibe.

Legenda: Lagoa do Uruaú Foto: LC Moreira

No último domingo, 11, uma turma muito animada de donos de casas, amigos e frequentadores do local se reuniu nas dunas para celebrar o Carnaval de forma única. Enquanto o sol se punha, lanchas atracaram no local, trazendo ainda mais energia e boa vibe para a folia improvisada.

Legenda: Pistalo e Myrella Tomé, Marina, Leo e Lucas Albuquerque Foto: LC Moreira

O clima animado, com música e muitos cliques, proporcionou momentos de alegria e descontração em meio à paisagem da Lagoa do Uruaú.

Legenda: Duda Montenegro, Lara Albuquerque, Vidda Rodrigues, Maria Clara Brasileiro e Sofia Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ruy e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle e Charles Skiner, Guto e Mônica Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco, Tassia Ferreira e Érico Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Pistalo e Myrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Cyro Thomaz e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: William e Bia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Célio e Liana Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Marinho e Mariana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Otílio Ferreira e Manu Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Tuta e Paula Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: William Bezerra, Mário Queirós, Rodrigo Carvalho e Marcelo Marfrutas Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Arrais, Fernanda Fernandes, Talyzie Mihaliuc e Sakie Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Canamary, Marina e Leo Albuquerque, Tatiana Luna e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Moreira e Camila Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Tuta e Paula Sancho, Aristênio e Ana Cláudia Canamary, Tassia Ferreira, Érico Romcy, Marcelo e Adriana Arrais, Raquel Becker e Tom Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Luna, Ana Lúcia Mota e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Angela Romcy, Ingrid Figueiredo, Ana Paula Rocha, Manu Macedo, Tassia Ferreira, Tatiana Luna, Lara Romcy e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston, Ellen e Maria Júlia Araújo, Lucas Sales e Fabiana Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Patrícia Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella e Régis Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Dão e João Cabral Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Figueiredo, Annelise Franco e Tassia Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Bezerra e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Brandão, Marina Albuquerque e Silvia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Rafaela Pessoa, Vanessa Queirós, Maria Helena Lima, Bia Bezerra e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Marinho, Mariana, Janaina e Ana Lúcia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Saboia, David Rodrigues e Leo Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Tassia Ferreira e Rafaela Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Sakie Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Sheslida e Leo Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Catarina Frota, Marta Freire, Virginia Diógenes e Ana Padilha Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Marcus Medeiros, Miguel Figueiredo, Leo Albuquerque e Érico Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Becker, Carol do Ceará, Sabrina Lima e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Becker e Tom Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Holanda, Ana Cláudia Canamary e Daniella Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Phillip e Sakie Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen Araújo, Marina Albuquerque e Myrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen e Ariston Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Marcelo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Araújo, Lara Romcy e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Halano e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Hanna Bezerra, Sheslida Farias e Joanne Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Albuquerque, Gustavo e Pistalo Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros e Ingrid Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Mota, Liana Thomaz, Marcela Carvalho, Mariana Mota e Myrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Cantor e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Sancho e Raquel Becker Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Tuta Sancho, Aca Cláudia e Aristênio Canamary, Adriana e Marcelo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Queirós e Eduardo Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Fontenelle, Rodrigo Carvalho e Josimário Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Rosa, Júlia Aragão, Maria Vitória, Pietra Cabral, Vitória Turbai, Beatriz Albuquerque e Giovanna Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Lagoa do Uruaú Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Araújo, Pistalo Tomé e Célio Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues, Maria Clara Dall'Ólio, Vanessa Queirós e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Naiana Becker, Marcela Carvalho, Karina de Castro e Carla Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé, Ana Paula Rocha e Ingrid Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Nicole e Leo Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Karina de Castro, Nara Acioly, Marina Albuquerque e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Lagoa do Uruaú Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Mota, Manu Macedo, Lícia Medeiros, Sabrina Lima (Tati Girl), Joanne Studart, Rafaela Pessoa e Carol do Ceará Foto: LC Moreira