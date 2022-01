CAPTEI: Capitania dos Portos do Ceará realiza cerimônia de transmissão de cargo

Durante a cerimônia, o Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante André Moraes Ferreira (centro), destacou as realizações do CMG Barillo durante seu comando, dando ênfase à criação do moderno Centro de Ensino a Distância (CEAD-CE) e aos serviços da CPCE que passaram a ser oferecidos na Central do Cidadão do Governo do Estado do Ceará (VAPT-VUPT), sendo está uma realização pioneira dentre as Capitanias.

Legenda: Comandante Ricardo Barillo: “À minha tripulação e às tripulações de Camocim e Aracati, agradeço a Deus por ter-nos poupado a vida. Logramos êxito, sem baixas”. Foto: LC Moreira

O Capitão de Mar e Guerra Barillo proferiu palavras de agradecimento, com destaque para a comunidade marítima e para a sociedade cearense, além de um agradecimento em especial à CPCE.

Legenda: Adail Junior, Comandante Ricardo Barillo e Erivaldo Xavier Foto: LC Moreira

Na oportunidade, o Comandante Ricardo Barillo, recebeu o Título de Cidadão de Fortaleza em sessão solene especial da Câmara Municipal com a presença do vice-presidente, Adail Júnior, e do vereador, Erivaldo Xavier, propositor da honraria.

Legenda: Comandante Anderson Valença: “Estejam certos de que darei o meu melhor diuturnamente para estar à altura deste desafio”. Foto: LC Moreira

O novo Capitão dos Portos do Ceará agradeceu a confiança do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, e do Comandante do 3º Distrito Naval.

Acompanhe os momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Adail Junior, Comandante Ricardo Barillo, Erivaldo Xavier e Coronel Durval Foto: LC Moreira

Legenda: Adail Junior, Comandante Ricardo Barillo e Erivaldo Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Adail Junior, Comandante Ricardo Barillo, Cristina Calandrini e Erivaldo Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Almirante André Moraes Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Almirante André Moraes Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Almirante André Moraes Ferreira e Heitor Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Almirante André Moraes Ferreira, Jamiro Dias e Isabel Cortez Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Ricardo Cavalcante e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo e Almirante Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo e Coronel Saleza Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo e Coronel Gouvêa Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Anderson e Alessandra Valença, Cristina e Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Anderson Valença e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Anderson Valença e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Anderson Valença, Almirante André Moraes Ferreira e Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Anderson, Alessandra e Arthur Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Comandante Ricardo Barillo e Erivaldo Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição e Comandante Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição Marques, Cristina Calandrini e Alessandra Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Vistor Frota e Aramicir Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota, Roberto Gradvohl e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Lima, Alessandro de Sá Cavalcante e Pedro Jorge Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Lima e Henrique Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Lima e Francisco Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Lima e Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Comandante Ricardo Barillo e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Oliveira, Comandante Ricardo Barillo e Valdir Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia e Alessandra Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Calandrini e Alessandra Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Calandrini e Conceição Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Calandrini e Marly Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina, Comandante Ricardo e Marly Calandrini Foto: LC Moreira

Legenda: Heitor Freire e Roberto Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Cortez, Jamiro Dias e Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Jamiro Dias e Comandante Ricardo Barillo Foto: LC Moreira

Legenda: Licinio Coreea e Pedro Jorge Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Licinio Correa e Comandante Anderson Valença Foto: LC Moreira