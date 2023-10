Os músicos Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê Lemos e Flávio Lemos subiram ao palco e levaram o público à loucura com seus hits clássicos.

Legenda: Capital Inicial Foto: LC Moreira

A energia contagiante do público ecoou em coro enquanto os fãs entoavam as músicas com vibração e entusiasmo. O show foi uma celebração emocionante do legado da banda e do poder do rock nacional.

Legenda: Público do show do Capital Inicial no estacionamento do Iguatemi Bosque Foto: LC Moreira

LC Moreira captou alguns momentos. Vem ver!

Legenda: João Carlos Diógenes e Dinho Ouro Preto Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Marcelo Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e João Carlos Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Rocha, Iana Felício, Natasha Castro e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Diogo, Bianca e Sérgio Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Wladson Sidney e Ana Carolina Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira, Elineide Bezerra, Mariana Pinheiro, Kelly Bezerra e Maria Cândida Paula Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: George e Rafaela Vieira, Alex e Noemia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Hissa Tavares, José Macedo, Marcos Aragão, Andréia Coutinho e Edilmar Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Lolo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Aderson Uchoa, Nathalia Benevides, Juliana Almeida e Daniel Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Lemos, Fabiano Carelli e Yves Passarell Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e João Gurgel Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia Frota, Rafaela Vieira e Luciana Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Vilma e Disraelle Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa Jucá, Caliel Martins, Sabrina Oliveira e Marco Aurélio Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Pinheiro e Tarciane Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Romero e Renata Câmara, Carol e João Gurgel Filho Foto: LC Moreira

Legenda: André Oliveira e Talita Velotti Foto: LC Moreira

Legenda: Custódio Albano, Luciana Albuquerque, Débora e Tobias Corrêa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Fiúza e Rafael Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Ney e Pipo Gurgão Foto: LC Moreira

Legenda: Mano e Ingrid Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza e Heraldo Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Almeida e Daniel Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Meire Alves e Pedro Aryell Foto: LC Moreira