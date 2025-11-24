CAPTEI: Campanha Amigos em Ação abre 17ª Exposição de Obras de Arte

A campanha Amigos em Ação abriu, na terça-feira (18), a 17ª edição da Mostra Coletiva de Obras de Arte, reunindo trabalhos doados por artistas e colecionadores para ações solidárias.
Legenda:
Inauguração da Exposição
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Inauguração da Exposição
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Inauguração da Exposição
Foto:
LC Moreira
A obra-tema deste ano é
Descanso Poente, tela do cearense Claudio Cesar, exposta no salão cultural da Alessandro Belchior Imóveis.
Legenda:
Ariane Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Obra tema - Descanso Poente
Foto:
LC Moreira
A mostra reúne pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, colagens e esculturas de 75 artistas com atuação local e nacional, além de novos nomes das artes visuais do Ceará.
Legenda:
Assis Castelo Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jardson Cruz e Sérgio Quixadá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
LC Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Obras de Arte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Obras de Arte
Foto:
LC Moreira
As visitas são gratuitas e seguem até 4 de dezembro, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.
Legenda:
Delano e Alessandro Belchior, Ariane Guimarães e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Todas as obras integram a campanha anual e serão leiloadas no 22º Leilão de Obras de Arte Amigos em Ação, marcado para 13 de dezembro, ao meio-dia, no Hotel Gran Marquise. Lances para
Descanso Poente e outras peças já podem ser feitos.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Germano e Germano Belchior Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano, Alessandro, Valter, Josilda e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Pinto, Haroldo Maia e Rodrigues Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior, Manuel Fontenele, Haroldo Maia e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio Cambraia e Germano Belchior Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Banda de Pífaros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ariane Guimarães e Totonho Laprovitera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Férrer, Jardson Cruz, Germano Belchior, Roberto e Benjamin Araújo e Antônio Cambraia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Demeílson Ferreira e Edilânia Castro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Geraldo Leite e Gledson Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edmar Gonçalves e Alessandro Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Euslander Feitosa, Mirla Leal, Bia e Armando Vasconcelos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Expedito e Sheiliane Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flávio Silveira, Luiz Carlos Lima e Delano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior Filho e Mirla Leal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Pedro, Germano e Germano Belchior Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lorna Aguiar e Ariane Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Júlio Silveira, Ingrid e Mano Alencar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Priscila Siqueira, Luiza Pinheiro e Mirla Leal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Jorge dos Santos, Paulo Régis Teixeira e Germano Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto e Benjamin Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior, Priscila Siqueira e Alessandro Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Azarias, Wanger dos Santos, Totonho Laprovitera e Mano Alencar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jardson Cruz e Totonho Laprovitera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Albuquerque, Totonho Laprovitera e Rodrigues Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota, Alessandro Belchior, Manuel Fontenele e Haroldo Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Hirma Castro e Michelle Marinho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Geraldo Leite, Roberto Victor e Gledson Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota, Nagi Azin, Lúcia Mario Dummar e Alessandro Belchior
Foto:
LC Moreira