CAPTEI: Campanha Amigos em Ação abre 17ª Exposição de Obras de Arte

A campanha Amigos em Ação abriu, na terça-feira (18), a 17ª edição da Mostra Coletiva de Obras de Arte, reunindo trabalhos doados por artistas e colecionadores para ações solidárias.

Legenda: Inauguração da Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Inauguração da Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Inauguração da Exposição Foto: LC Moreira

A obra-tema deste ano é Descanso Poente, tela do cearense Claudio Cesar, exposta no salão cultural da Alessandro Belchior Imóveis.

Legenda: Ariane Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Obra tema - Descanso Poente Foto: LC Moreira

A mostra reúne pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, colagens e esculturas de 75 artistas com atuação local e nacional, além de novos nomes das artes visuais do Ceará.

Legenda: Assis Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson Cruz e Sérgio Quixadá Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Obras de Arte Foto: LC Moreira

Legenda: Obras de Arte Foto: LC Moreira

As visitas são gratuitas e seguem até 4 de dezembro, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Legenda: Delano e Alessandro Belchior, Ariane Guimarães e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Todas as obras integram a campanha anual e serão leiloadas no 22º Leilão de Obras de Arte Amigos em Ação, marcado para 13 de dezembro, ao meio-dia, no Hotel Gran Marquise. Lances para Descanso Poente e outras peças já podem ser feitos.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Germano e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Delano, Alessandro, Valter, Josilda e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Pinto, Haroldo Maia e Rodrigues Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Manuel Fontenele, Haroldo Maia e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Banda de Pífaros Foto: LC Moreira

Legenda: Ariane Guimarães e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Férrer, Jardson Cruz, Germano Belchior, Roberto e Benjamin Araújo e Antônio Cambraia Foto: LC Moreira

Legenda: Demeílson Ferreira e Edilânia Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Geraldo Leite e Gledson Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Edmar Gonçalves e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Euslander Feitosa, Mirla Leal, Bia e Armando Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Expedito e Sheiliane Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Silveira, Luiz Carlos Lima e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior Filho e Mirla Leal Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro, Germano e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Lorna Aguiar e Ariane Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Silveira, Ingrid e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Siqueira, Luiza Pinheiro e Mirla Leal Foto: LC Moreira

Legenda: João Jorge dos Santos, Paulo Régis Teixeira e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Benjamin Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Priscila Siqueira e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: João Azarias, Wanger dos Santos, Totonho Laprovitera e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson Cruz e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque, Totonho Laprovitera e Rodrigues Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Mota, Alessandro Belchior, Manuel Fontenele e Haroldo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Hirma Castro e Michelle Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldo Leite, Roberto Victor e Gledson Mota Foto: LC Moreira