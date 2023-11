CAPTEI: Câmara dos Deputados homenageia Unifor em seu cinquentenário

Melhor instituição de ensino particular do Norte e Nordeste, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, tem comemorado seus 50 anos com uma série de eventos e ações especiais. O cinquentenário também foi marcado por homenagens, a mais recente aconteceu nesta semana, no Congresso Nacional, em Brasília. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem à Unifor.

A indicação foi da deputada federal Fernanda Pessoa, egressa da Unifor. Na mesa diretora, representando a universidade, estiveram a vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, o reitor da Unifor, professor Randal Martins Pompeu, e a professora Maria Clara Bugarim, Vice-Reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação.

Foto: Divulgação

Legenda: Maria Clara Bugarim, Ana Quezado, Manoela Queiroz Bacelar e Randal Pompeu Foto: Divulgação

Legenda: Unifor recebeu homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília Foto: Divulgação

Legenda: Unifor: educação de excelência reconhecida em homenagem no Congresso Nacional Foto: Divulgação