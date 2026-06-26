CAPTEI: Calzedonia promove experiência exclusiva em Fortaleza

Na tarde de quinta-feira, 25, a Calzedonia promoveu uma experiência exclusiva em Fortaleza, traduzindo em cada detalhe a elegância descomplicada do seu lifestyle italiano.

Legenda: Marissa Oliveira Foto: LC Moreira

Por lá, um seleto grupo de convidadas para um almoço no disputado Pipo, ponto de partida de uma jornada que celebrou o protagonismo das icônicas legwears da marca.

Legenda: Ingrid Romero, Elirdes Costa, Ana Carolina Moraes e Nely Cunha 1 Foto: LC Moreira

Na sequência, a programação seguiu para a loja no Shopping Iguatemi Bosque, onde ativações especiais transformaram a visita em uma verdadeira imersão de estilo.

Legenda: Maria Braz Foto: LC Moreira

Carrinho de bolos, degustação de café e personalização de meias com bordados feitos ao vivo reforçaram o conceito de luxo contemporâneo: experiências afetivas, exclusivas e repletas de personalidade. Afinal, sofisticação é quando o detalhe se torna protagonista.

Legenda: Nycole Franco Foto: LC Moreira

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Milena Maia e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Camila Lima e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Menezes e Roberto Nishimura Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Ingrid Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Nascimento, Ingrid Romero, Nely Cunha e Kelvia Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Andréa Cerqueira e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Viviane Martins e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Ciarlini Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Costa, Kelvia Almeida e Carla Ciarlini Foto: LC Moreira

Legenda: Darlene Braga e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Camila Nogueira e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Carol Nascimento e Nely Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Léa Lopes e Nely Cunha 1 Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Mourão Foto: LC Moreira