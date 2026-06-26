CAPTEI: Calzedonia promove experiência exclusiva em Fortaleza

Na tarde de quinta-feira, 25, a Calzedonia promoveu uma experiência exclusiva em Fortaleza, traduzindo em cada detalhe a elegância descomplicada do seu lifestyle italiano.
Por lá, um seleto grupo de convidadas para um almoço no disputado Pipo, ponto de partida de uma jornada que celebrou o protagonismo das icônicas legwears da marca.
Na sequência, a programação seguiu para a loja no Shopping Iguatemi Bosque, onde ativações especiais transformaram a visita em uma verdadeira imersão de estilo.
Carrinho de bolos, degustação de café e personalização de meias com bordados feitos ao vivo reforçaram o conceito de luxo contemporâneo: experiências afetivas, exclusivas e repletas de personalidade. Afinal, sofisticação é quando o detalhe se torna protagonista.