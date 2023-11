CAPTEI: Calzedonia inaugura primeira loja em Fortaleza trazendo moda europeia de qualidade

Na terça, 28, inaugurou a primeira loja da marca italiana Calzedonia, instalada no Shopping Iguatemi Bosque, piso L1, em Fortaleza.

Legenda: Calzedonia Foto: LC Moreira

Após um soft open no dia 23, a marca abriu suas portas para convidados especiais, influenciadores e o público em geral, em uma noite repleta de estilo e sofisticação.

Legenda: Wellington Oliveira, Ingrid Romero, Renata Jereissati, Nely e Carlos Cunha Foto: LC Moreira

Carlos e Nely Cunha juntamente com Ingrid Romero, sócios locais da Calzedonia prometem conquistar os fortalezenses com suas peças reconhecidas como referência de estilo no mercado internacional. A marca, líder no mercado europeu em meias e moda praia, foi fundada em Verona por Sandro Veronesi em 1987 e pertence ao Calzedonia Group, que também detém outras importantes marcas como Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e SignorVino.

Legenda: Paulinha Sampaio Foto: LC Moreira

A Calzedonia é especialista em legwear e beachwear, oferecendo uma ampla variedade de produtos que vão desde meias básicas até modelos mais elaborados e estilosos. Além disso, a marca trouxe para as brasileiras uma linha especial de moda praia de alta qualidade e design único. Uma coleção tropicalizada. Biquínis, maiôs, body chains, saias e bolsas de praia, que seguem as últimas tendências de moda.

Legenda: Calzedonia Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira captou alguns momentos:

