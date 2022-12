CAPTEI: BS Christmas abre temporada de Natal em grande estilo

Na noite de quarta-feira, 30 de novembro, a BSPAR, pelo segundo ano, atraiu um seleto público para a Praça BS, na Av. Desembargador Moreira, para a abertura do BS Christmas.

Com um show emocionante de Paulo Benevides, interpretando os grandes sucessos de Frank Sinatra, a BSPAR abriu a programação natalina na Praça BS, no BS Design.

No local, no palco do BS Christmas, espetáculos gratuitos, às 19h. A programação prossegue no dia 8, com Marcos Lessa interpretando os grandes hits de Roberto Carlos. Já no dia 12, Felipe Adjafre recebe convidados. Dia 15, o encerramento com Maestro Poty e banda.

Agora, veja as fotos captadas por Marcus Castro da noite de abertura:

Legenda: Tais Lopes Foto: Marcus Castro

Legenda: Renata Santos Foto: Marcus Castro

Legenda: Renata Santos e Renata Santiago Foto: Marcus Castro

Legenda: BS Christmas Foto: Marcus Castro

Legenda: BS Christmas Foto: Marcus Castro

Legenda: Paulo Benevides Foto: BS Christmas

Legenda: BS Christmas Foto: Marcus Castro

Legenda: Karine, Ana Maria e Beto Studart e Elcio Batista Foto: Marcus Castro

Legenda: Paulo Benevides Foto: Marcus Castro

Legenda: Beto Studart e Paulo Benevides Foto: Marcus Castro

Legenda: Beto, Karine, Ana Maria Studart e Elcio Batista Foto: Marcus Castro

Legenda: Camila Benevides, Renata Santos, Renata Santiago e Ilnah Vasconcelos Foto: Marcus Castro

Legenda: Beto Studart, Camila, Paulo e Maria Inês Benevides e Ana Maria Studart Foto: Marcus Castro