Captei: Bruno e Marrone, Matheus Fernandes e Pedrinho Pegação agitaram a Vybbe Junina

Na penúltima noite do festival da Vybbe Junina as atrações que lotaram o espaço do Colosso onde acontece a festa foram: a dupla sertaneja Bruno e Marrone, o hitmaker Matheus Fernandes e o forrozeiro Pedrinho Pegação.

Legenda: Adriana Araújo, Serena Lauriane e Raquel Baroa Foto: LC Moreira

Bruno e Marrone embalaram os corações apaixonados – ou sofridos – ao som das músicas mais tocadas em repertórios de palcos e barzinhos do Brasil como “Facas”, “Banco da Praça”, “Bijuteria”, entre outros sucessos.

Legenda: Matheus Fernandes Foto: LC Moreira

Já o cantor Matheus Fernandes, o tricampeão, TOP1 das plataformas digitais, trouxe os hits: ‘Balanço da Rede’, ‘Baby Me Atende’ e ‘Coração Cachorro’. Diego Facó foi convidado pelo astro para compartilhar momentos do palco e o público adorou!

Legenda: Matheus Fernandes e Diego Facó Foto: LC Moreira

Completando a festa, Pedrinho Pegação apresentou as músicas conhecidas da galera: “Elas Gostam dos Cachorros”, “Farsante” e “Linda Demais”. Sandrinha e Banda e Kinho Callou não deixaram a vybe cair em nenhum momento.

Vem sentir essa Vybbe! Olha só quem apareceu por lá!

Legenda: Carlinhos e Nayanne Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas e Gislaine Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Luiz, Isaías Duarte, Pedro Panichi e Rafael Vanucci Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa e Bruna Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Gonçaves, Isabel Alencar, Diego Facó e Pietra Cyrino Foto: LC Moreira

Legenda: Nat, Perla, Nayanna, Sarah, Camila e Amanda Foto: LC Moreira

Legenda: Naiane Nogueira e Vine BBB Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa Santos Foto: LC Moreira

Legenda: heleno Andrade e Ilana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Leite e Juliana Leopoldino Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Barreto e Rafael Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Airlly Barbosa, Louise Covas e Babi Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Câmara, Lilian Brito, Jéssica e Wellington Elias Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Rodrigues e Henrique Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Karine Foto: LC Moreira

Legenda: Airlly Barbosa, Lissa Santos, Tatiana Oliva e Louise Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Ângelo e Tatiana Oliva Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Cabral e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Breno e Marília Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Marrone Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno, Carol Machado, Silvana Covas, Marrone e Vitor Covas Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno, Nayanne e Carlinhos Aristides e Marrone Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Aristides e Douglas Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Bruna Braga e Mariana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Facó e Pietra Cyrino Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Pontes, Erick Amaral e Thiago Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor e Silvana Covas Foto: LC Moreira

Legenda: Tylla Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Shelida Oliveira e André Barão Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Santos, Matheus Fernandes e Carlinhos Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Fernandes e Diego Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Netinha e Watson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Elda Moura e Bira Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Alfredo Pearce Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Sobreira e Rafaela Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Gislaine, Louise, Kaline, Carol, Tatiana e Lissa Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Arrais e Ana Paula Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Licia Couras e Tony Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Magnus Seteletaz Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Matos, Amanda Feitosa e Brena Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Pietra Cyrino e Isabel Alencar Foto: LC Moreira