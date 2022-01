Alberto e Débora Mendonça armaram uma festa linda, no edifício Astória, para comemorar a chegada da maioridade da filha Bruna, que esbanja beleza e simpatia.

Legenda: Nicole, Débora, Bruna e Alberto Mendonça Foto: Arquivo pessoal

O sucesso da festa contou com o cerimonial da Celebre!, decoração de Carine Moreira, bolo Analu e animação com a banda @gutomenezesc e do DJ @lucas_apc

Confira as fotos enviadas pela família, com exclusividade, para a nossa coluna:

Legenda: Bruna Barroso Mendonça Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Nicole e Bruna Barroso Mendonça Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Bruna Barroso Mendonça Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Bruna Barroso Mendonça Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Selfie point by Carine Moreira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Decoração de Carine Moreira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Parabéns Foto: Arquivo pessoal

