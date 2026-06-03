CAPTEI: Boteco do Coco estreia no Meireles e transforma o happy hour em novo ritual urbano

O fim de tarde ganhou um novo endereço de desejo em Fortaleza!

Em clima de soft opening, o Boteco do Coco abriu as portas no Coco Bambu Meireles apresentando uma proposta que une a descontração do boteco brasileiro à sofisticação que já faz parte do DNA da casa.

Legenda: Boteco do Coco Foto: LC Moreira

A experiência foi pensada para quem valoriza encontros, bons brindes e momentos compartilhados. Chopp estupidamente gelado, caipirinhas de frutas, drinks autorais, petiscos para dividir, espetinhos e cortes selecionados compõem o menu que promete movimentar o circuito social da cidade diariamente, das 16h às 20h.

Legenda: Matheus Maciel, July Amorim e Lucas Ribeiro Foto: LC Moreira

Por lá, uma atmosfera vibrante, música, conteúdo digital e a presença de influenciadores convidados, a noite marcou o início de uma estratégia que busca posicionar o espaço como o novo ponto de encontro da temporada.

Legenda: Stephanie Aguiar, Ana Luiza Diniz e Giulia Ferrari Foto: LC Moreira

A poucos dias da Copa do Mundo, o Boteco do Coco surge como um hotspot com potencial para reunir amigos, celebrar vitórias e transformar cada happy hour em uma experiência memorável. Um novo capítulo na cena gastronômica local, onde o casual encontra o premium e a experiência se torna protagonista.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Weslei Benevenuto e Eduardo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Kauí Ferreira, Amanda Késsia e Eduardo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Carvalho e Bruno Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Giulia e Luísa Ferrari e Luiz Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Ívina e Vitória Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Erinando Óliver Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Minami e Iury Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Stephanie Aguiar e Rafael Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Geana Cândido e Clara Ivina Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Cruz e Carol Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Agnis Rosali e Alice Honorato Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Farias e Mayron Freitas Foto: LC Moreira