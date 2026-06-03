CAPTEI: Boteco do Coco estreia no Meireles e transforma o happy hour em novo ritual urbano
Soft opening reúne influenciadores e apresenta experiência que mistura clima de boteco e sofisticação no Coco Bambu
O fim de tarde ganhou um novo endereço de desejo em Fortaleza!
Em clima de soft opening, o Boteco do Coco abriu as portas no Coco Bambu Meireles apresentando uma proposta que une a descontração do boteco brasileiro à sofisticação que já faz parte do DNA da casa.
A experiência foi pensada para quem valoriza encontros, bons brindes e momentos compartilhados. Chopp estupidamente gelado, caipirinhas de frutas, drinks autorais, petiscos para dividir, espetinhos e cortes selecionados compõem o menu que promete movimentar o circuito social da cidade diariamente, das 16h às 20h.
Por lá, uma atmosfera vibrante, música, conteúdo digital e a presença de influenciadores convidados, a noite marcou o início de uma estratégia que busca posicionar o espaço como o novo ponto de encontro da temporada.
A poucos dias da Copa do Mundo, o Boteco do Coco surge como um hotspot com potencial para reunir amigos, celebrar vitórias e transformar cada happy hour em uma experiência memorável. Um novo capítulo na cena gastronômica local, onde o casual encontra o premium e a experiência se torna protagonista.
Confira nas fotos captadas por LC Moreira