CAPTEI: Beto Studart apresenta a BScash ao mercado

O empresário Beto Studart apresentou ao mercado, na última terça-feira (15), no centro de eventos do BS Design, a BScash, a mais nova empresa do grupo BSPAR.

Animado e ousado, Beto Studart narrou sua admirável trajetória de vida profissional e, em seguida, apresentou a caçula do grupo BS PAR, BScash, que contou um um aporte de 200 milhões do empresário, segundo revelou a CEO Rafaela Mota.

O concorrido evento trouxe, ainda, a economista Zeina Latif, uma das mulheres mais influentes do mercado, para uma exposição sobre o cenário econômico do país.

