Captei: Beatriz Alcântara lança livro reacendendo uma grande poeta brasileira

Na noite de terça, 28, no Ideal Clube, muitos convidados foram prestigiar o lançamento do livro de Beatriz Alcântara.

Legenda: Ricardo Guilherme, Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Coube a Ricardo Guilherme a apresentação da obra. Por motivos de força maior e amizade, o texto preciosamente elaborado pelo imortal, Carlos Augusto Viana, foi narrado, brilhantemente, pelo super Ricardo. Presentes aos presentes.

Depois, a professora, escritora e membro da Academia Cearense de Letras, Beatriz Alcântara, contou os bastidores do encontro com Lupe Cotrim Garaude para os convidados.

Legenda: Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Originalmente, foi na dissertação de mestrado que a estudante de literatura comparada, conheceu a poeta Lupe, uma mulher de sociedade, das tvs e dos jornais, independente, recolhida desse mundo aos 37 anos.

Legenda: Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Beatriz descobriu, com a busca de seus estudos, a magia, a plenitude e a maneira de ser autônoma.

Um verdadeiro resgate de vida. Lembranças de poetas, muitas vezes exóticos, chamavam atenção pela liberdade do imaginar. Ligações com além-mar, além do olhar. Olhar de perto tão, justamente, tutoreado e admirado. Divertido, também. Autores de cores europeias.

Legenda: Leo, Ane e Daniela Alcântara, Rui Campos Matos, Lucas, Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Entre Lupe e Beatriz, sintonia de almas. Escritoras. Cumplicidade. Resgate. Mortal e Imortal. Porém, eternas.

Como as fotos, que, também, ficam para a posteridade, vem ver as captadas por LC Moreira:

