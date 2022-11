Captei: Baturité consolida nome como maior feira gastronômica da região do maciço

Nos dias 25 a 27 de novembro, a terra do café foi o cenário de intensa programação gastronômica e produção orgânica. Programações técnicas, aulas show, feira agroecológica com mais de 15 produtores e muita música para deixar o clima ainda mais estimulante.

O prefeito Herberlh Mota, juntamente com a primeira-dama, Ynara Mota, anfitrionou os visitantes do I Festival Gastronômico de Baturité e da segunda edição do Ceará Organic Food Festival.

Legenda: Igreja Matriz de Baturité Foto: LC Moreira

Legenda: I Festival de Gastronomia de Baturité Foto: LC Moreira

Na Praça Matriz, os convidados visitaram um corredor gastronômico e espaço gourmet disponíveis para se deliciar.

Legenda: Chef Aline Guedes Foto: LC Moreira

Entre os profissionais convidados do Festival Gastronômico de Baturité e Ceará Organic Food Festival, nomes reconhecidos nacionalmente por suas contribuições por alimentação saudável e sustentável, como Aline Guedes, que é chefe de cozinha e pesquisadora da alimentação e comensalidade de quilombos.

Legenda: Ynara e Herberlh Mota e Maracatú Nação Baobab Foto: LC Moreira

Além disso, atrações musicais e culturais. No sábado, grupo de Maracatu Nação Baobab, Marcos Lessa e Felipão.

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

De sexta à domingo, Baturité se vestiu de festa, de aprendizado, de cultura, de desenvolvimento econômico e social.

Veja quem esteve por lá. LC Moreira captou algumas imagens!

