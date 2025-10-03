CAPTEI: As "Musas Tropicais", de César Fiúza Júnior, em noite de arte e elegância

A abertura da exposição Musas Tropicais, de César Fiuza Júnior, movimentou o Espaço Cultural Ana Amélia, no Hotel Sonata de Iracema. O encontro reuniu convidados, admiradores e amigos do artista, em uma noite marcada por cores, afetos e celebração da cultura.
Com curadoria de Beta Fiuza e realização de Lilia Quinderé e Ivana Bezerra de Menezes, a mostra apresenta quase vinte obras em óleo sobre tela. Carmen Miranda, Clara Nunes, Beth Carvalho e Gal Costa inspiram as musas que dão nome à exposição, em diálogo com flores, pássaros e paisagens que traduzem a paleta vibrante do artista.
Mais do que um tributo às grandes vozes femininas, a mostra reafirma a trajetória resiliente de César Fiuza Júnior, que encontrou na pintura não apenas sua expressão estética, mas também um gesto de vitalidade e encantamento diante da vida.
“Musas Tropicais” fica em cartaz até 5 de dezembro, com visitação gratuita e aberta ao público todos os dias, das 8h às 21h.