CAPTEI: As "Musas Tropicais", de César Fiúza Júnior, em noite de arte e elegância

Exposição tem curadoria de Beta Fiúza e realização de Lilia Quinderé e Ivana Bezerra de Menezes no Hotel Sonata de Iracema

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 06:37)
Jeritza Gurgel
Legenda: Beta e César Fiúza, Ivana Bezerra e Lilia Quinderé
Foto: LC Moreira

A abertura da exposição Musas Tropicais, de César Fiuza Júnior, movimentou o Espaço Cultural Ana Amélia, no Hotel Sonata de Iracema. O encontro reuniu convidados, admiradores e amigos do artista, em uma noite marcada por cores, afetos e celebração da cultura.

Legenda: Totonho Laprovitera, César Fiúza e Vando Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana, Camila, Lina, Marcílio, César, Beta e Wilson Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcílio, César e Beta Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, Ivana Bezerra e Paula Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Ignês e César Fiúza
Foto: LC Moreira

Com curadoria de Beta Fiuza e realização de Lilia Quinderé e Ivana Bezerra de Menezes, a mostra apresenta quase vinte obras em óleo sobre tela. Carmen Miranda, Clara Nunes, Beth Carvalho e Gal Costa inspiram as musas que dão nome à exposição, em diálogo com flores, pássaros e paisagens que traduzem a paleta vibrante do artista.

Legenda: Beta e César Fiúza, Lilia Quinderé, Ivana Bezerra e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Otto Fiúza, Gustavo Ribeiro, Césinha e Eduarda Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Otto, Luciana, César, Tiago e Eduarda Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Regine Limaverde, Regina Claudia e Alessandra Aragão, Beta Fiúza e Tita Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Rangel
Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Fiúza, Adriana Sá, Eduardo Pinheiro, César e Camila Fiúza
Foto: LC Moreira

Mais do que um tributo às grandes vozes femininas, a mostra reafirma a trajetória resiliente de César Fiuza Júnior, que encontrou na pintura não apenas sua expressão estética, mas também um gesto de vitalidade e encantamento diante da vida.

Legenda: Mansueto Magalhães, Marcília Costa, Alexandre Rangel, Ivana Bezerra, Denise e José Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto Carvalho e Paula Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, César Fiúza, Cabeto Carvalho e Licinha Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline e Ricardo Barbosa, César Fiúza e Cristiane Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, César e Beta Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra
Foto: LC Moreira

“Musas Tropicais” fica em cartaz até 5 de dezembro, com visitação gratuita e aberta ao público todos os dias, das 8h às 21h.

Legenda: César Fiúza Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Barbosa e Regina Caracas
Foto: LC Moreira

Legenda: César Fiúza, Denise e José Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Gina Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: César Fiúza Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Beta Fiúza e Tita Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Loureiro e César Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Ricardo Sanford e Élida Canuto
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Rolim e Ana Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Araripe, Márcia Pinheiro, Ivana Bezerra, Suemy Moreira e Marcelo Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Paiva e Fábio Sobral
Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson e Serginho Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, César Fiúza, Lilia Quinderé, Beto Fiúza e Iratuã Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, Ana Brígido e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe Barreira e Denise Sanford
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Sá e Eduardo Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Figueiredo, Tania Vasconcelos e Ivana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Figueiredo, Hermano Franck e Jonny Wolff
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Britto e Lorena Guerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Licinha Castro e Cabeto Carvalho
Foto: LC Moreira