Na semana, a amiga que mais ama festejar os aniversários das amigas disparou os convites virtuais. Martinha Assunção anunciava a dupla comemoração das setembrinas, Sandra Fujita e Cláudia Gradvohl.

Legenda: Martinha Assunção, Sandra Fujita e Michele Aragão Foto: LC Moreira

Com vasto prestígio e bem-querença entre as convidadas, as aniversariantes lotaram o salão reservado para a festa de aniversário na última sexta, 23.

Legenda: Natasha Martins, Sandra Fujita, Roberta Ary e Isabela Fiúza Foto: LC Moreira

Vem ver que passou por lá! LC Moreira captou!

Legenda: Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa, Sandra e Mariah Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Bia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Teixeira, Bia e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Fujita e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Mariah Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Gradvohl, Adriana Teixeira, Cláudia Gradvohl, Christiane Figueiredo e Tataiana Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Ana Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah Fujita e Bia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Dulce Fujita, Ana Michelle Aragão, Bebel Ciasca e Vaneska Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Sandra Fujita e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Faria e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Liana Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Isabela Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Bia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah e Larissa Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah Fujita e Liana Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah Fujita, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita e Bia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Otoch e Christiane Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Diana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Michelle Aragão, Ana Vládia Sales e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary, Sandra e Cláudia Fujita Foto: LC Moreira