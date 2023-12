Captei: Arte e Solidariedade se encontram no Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação

No último sábado, 09, aconteceu a 19ª edição do Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação, um dos eventos mais aguardados e prestigiados do ano. Tudo aconteceu na cobertura do Hotel Gran Marquise e reuniu diversos amantes de arte, da filantropia e, acima de tudo, amigos!

Legenda: Edimar Arruda, Delano e Germano Belchior, Jeritza Gurgel, Walter e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

O Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação além de incentivar o reconhecimento e valorização da arte, também se destaca pelo compromisso com o desenvolvimento social.

Por lá, foram leiloados um total de 79 lotes de obras de arte, todas doadas por 74 artistas plásticos e fotógrafos renomados. Entre os destaques, a obra tema da campanha deste ano, intitulada “Abençoado Jumento”, criada pelo talentoso escultor e artesão jaguaribarense, Edismar Arruda.

Legenda: Edismar Arruda Foto: LC Moreira

O objetivo do leilão foi arrecadar fundos para a manutenção das ações sociais desenvolvidas pelo programa Amigos em Ação desde 1992. Ao longo desses anos, o programa tem beneficiado diversas entidades filantrópicas, como o Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Instituto Pensando Bem, Pequeno Cotolengo Dom Orione, Casa de Vovó Dedé e Obra Lúmen de Evangelização.

Legenda: Entidades Beneficiadas Foto: LC Moreira

