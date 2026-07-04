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CAPTEI: Arraiá da Alegria une tradição e solidariedade em noite especial no Ideal Clube

Evento reuniu convidados e destinou toda a renda para a Fundação do Rim

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Um arraiá no ritmo da solidariedade
Foto: LC Moreira

O Ideal Clube reuniu convidados na noite de sexta-feira (27) para mais uma edição do Arraiá da Alegria, evento beneficente que transformou a tradição junina em um gesto de solidariedade.

Legenda: Paulo Mota
Foto: LC Moreira

A programação contou com música, comidas típicas, apresentações culturais e momentos de confraternização, com toda a renda destinada à Fundação do Rim. O presidente da instituição, o nefrologista Dr. Paulo Rossas Mota, referência na medicina cearense, recepcionou os convidados e agradeceu o apoio à causa, destacando a importância da mobilização em favor dos pacientes renais e de seus familiares.

Legenda: Jacqueline e Paulo Rossas Mota
Foto: LC Moreira

Uma causa bonita e importante, reforçada pela solidariedade e pelo amor à cultura tradicional do Nordeste. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: Mazé Jereissati, Sandra Pinheiro, Paulo Mota e Sarhinha Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota e Regina Garcia
Foto: LC Moreira

Legenda: Izabel Machado, Diana Cavalcante e Jacqueline Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel Bezerra, Beatriz Randal, Maria Fernanda, Jovania, João Luiz e João Luiz Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Elenita Bachá, Eliane Barbosa, Edênia Brandão, Marlene Mindello e Fátima Falcão
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Cristine Ary, Rose e Germano Franck
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane, Roseane e Márcia Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia, Natália, Augusto e Daniel Pinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Lurdinha Rodrigues, Oscar Campos e Ana Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Nicinha Fontenele, Davi Queiroz, Leia Pontes, Cláudia Rocha e Lúcio Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Rai Pinheiro, Fátima Aguiar, Valéria dos Anjos, Mary Celi e Nilde Barreto
Foto: LC Moreira

Legenda: Vianei, Cecilia e Maria Frota Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim, Júlio Militão, Lucas Rolim e Paulo Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Eunice Freire, Daniel Oliveira e Laisa Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Alessandra Bertosi, Rosa Meireles e Rosânia Marques
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ferreira Gomes e Fernando Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Barbazan, Fátima Lopes e Paulo Tostis
Foto: LC Moreira

Legenda: Lana Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota e Osler Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Malu Costa e Silva, Stanley, Júlia e Neíse Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Dr. Paulo Rossas Mota e sua equipe
Foto: LC Moreira

 