CAPTEI: Arraiá da Alegria une tradição e solidariedade em noite especial no Ideal Clube

O Ideal Clube reuniu convidados na noite de sexta-feira (27) para mais uma edição do Arraiá da Alegria, evento beneficente que transformou a tradição junina em um gesto de solidariedade.
A programação contou com música, comidas típicas, apresentações culturais e momentos de confraternização, com toda a renda destinada à Fundação do Rim. O presidente da instituição, o nefrologista Dr. Paulo Rossas Mota, referência na medicina cearense, recepcionou os convidados e agradeceu o apoio à causa, destacando a importância da mobilização em favor dos pacientes renais e de seus familiares.
Uma causa bonita e importante, reforçada pela solidariedade e pelo amor à cultura tradicional do Nordeste. Confira as fotos de LC Moreira.