CAPTEI: Arraiá da Alegria une tradição e solidariedade em noite especial no Ideal Clube

O Ideal Clube reuniu convidados na noite de sexta-feira (27) para mais uma edição do Arraiá da Alegria, evento beneficente que transformou a tradição junina em um gesto de solidariedade.

Legenda: Paulo Mota Foto: LC Moreira

A programação contou com música, comidas típicas, apresentações culturais e momentos de confraternização, com toda a renda destinada à Fundação do Rim. O presidente da instituição, o nefrologista Dr. Paulo Rossas Mota, referência na medicina cearense, recepcionou os convidados e agradeceu o apoio à causa, destacando a importância da mobilização em favor dos pacientes renais e de seus familiares.

Legenda: Jacqueline e Paulo Rossas Mota Foto: LC Moreira

Uma causa bonita e importante, reforçada pela solidariedade e pelo amor à cultura tradicional do Nordeste. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: Mazé Jereissati, Sandra Pinheiro, Paulo Mota e Sarhinha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota e Regina Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Izabel Machado, Diana Cavalcante e Jacqueline Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel Bezerra, Beatriz Randal, Maria Fernanda, Jovania, João Luiz e João Luiz Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Elenita Bachá, Eliane Barbosa, Edênia Brandão, Marlene Mindello e Fátima Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Cristine Ary, Rose e Germano Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane, Roseane e Márcia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia, Natália, Augusto e Daniel Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Lurdinha Rodrigues, Oscar Campos e Ana Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Nicinha Fontenele, Davi Queiroz, Leia Pontes, Cláudia Rocha e Lúcio Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Rai Pinheiro, Fátima Aguiar, Valéria dos Anjos, Mary Celi e Nilde Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Vianei, Cecilia e Maria Frota Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim, Júlio Militão, Lucas Rolim e Paulo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Eunice Freire, Daniel Oliveira e Laisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Alessandra Bertosi, Rosa Meireles e Rosânia Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ferreira Gomes e Fernando Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Barbazan, Fátima Lopes e Paulo Tostis Foto: LC Moreira

Legenda: Lana Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota e Osler Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Malu Costa e Silva, Stanley, Júlia e Neíse Fontenelle Foto: LC Moreira