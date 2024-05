CAPTEI: Aniversário de Victor Oliveira agita a tarde de domingo

No último domingo, 26, o apartamento da família Oliveira, no bairro do Meireles, recebeu a animada comemoração do aniversário de Victor Oliveira, um dos mais disputados decoradores da cidade.

Muita gente linda, estilosa e animada chegou junto para abraçar o aniversariante.

Legenda: Priscilla Silva, Davi Rodrigues, Sávio Brito, Lia Brasil, Victor Oliveira e Livia Rolim Foto: LC Moreira

Animando a festa, Quarteto 4e20 e o DJ Romulo Bravo.

Legenda: Quarteto Quatro e Vinte Foto: LC Moreira

Na gastronomia, a chef Marana Figlioulo cuidou de um menu especial e saboroso. E, para aquecer os convidados, o One Two Drink Bar levou propostas especiais.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Everardo, Victor e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela de Paula, Roberta Fernandes e Leli Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ivo Dias, Victor Oliveira e Maria Eduarda Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Paloma Fiúza e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Maia, Elisa e Óliver Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Elisa, Óliver e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Oliveira e Marina Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fernandes, Suzana Geleilate, Victor Oliveira e Isabela Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Rolim e Igor Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Luan Goes, Victor Oliveira e Gabriela Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Neto e Livia Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Borges, Victor Oliveira e Lara Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Oliveira e Carol Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Oliveira e Daniela de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Maia e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Valmir Sá e Graziela Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Queiroz e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela de Paula, Isabela Nogueira, Suzana Geleilate e Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Borges, Rafaela Maia, Victor Oliveira e Raquel Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Esteves, Amanda Maia, Victor Oliveira e Sara Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Bezerra, Victor Oliveira e Felipe Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Leli Albuquerque e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Pantinha Cavalcante e Janini Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Dias e Mari Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Silva, Livia Aguiar e Marina Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Azevedo, Lara Linhares, Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Oliveira e Gabriela Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fernandes e Daniela de Paula Foto: LC Moreira