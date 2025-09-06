CAPTEI: Aniversário de Paulinho Monteiro Exalta Conexões Duradouras

Na última quinta-feira de agosto, 28, o Bar do Ideal Clube foi palco de uma celebração repleta de nostalgia e amizade.
Paulinho Monteiro comemorou mais um ano de vida com um almoço intimista que reuniu amigos de longa data.
O evento trouxe memórias do saudoso Colleggio, antigo restaurante de Paulinho, que nos áureos tempos era ponto de encontro para confraternizações semanais, especialmente nas noites de sexta-feira.
A tarde foi marcada por risadas, boas conversas e uma atmosfera calorosa, celebrando além do aniversário de Paulinho, a importância das amizades e conexões que o tempo fortaleceu.
Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por LC Moreira: