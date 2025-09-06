Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Aniversário de Paulinho Monteiro Exalta Conexões Duradouras

Celebração reaviva memórias do icônico Colleggio e fortalece laços de amizade no Ideal Clube

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Amarílio Cavalcante e Paulinho Monteiro
Foto: LC Moreira

Na última quinta-feira de agosto, 28, o Bar do Ideal Clube foi palco de uma celebração repleta de nostalgia e amizade.

Paulinho Monteiro comemorou mais um ano de vida com um almoço intimista que reuniu amigos de longa data.

Legenda: Bill Farias, Paulinho Monteiro e Beto Studart
Foto: LC Moreira

O evento trouxe memórias do saudoso Colleggio, antigo restaurante de Paulinho, que nos áureos tempos era ponto de encontro para confraternizações semanais, especialmente nas noites de sexta-feira.

Legenda: Homenagens e Recordações
Foto: LC Moreira

A tarde foi marcada por risadas, boas conversas e uma atmosfera calorosa, celebrando além do aniversário de Paulinho, a importância das amizades e conexões que o tempo fortaleceu.

Legenda: Francisco Falcão, Cláudio Cavalcante, Paulinho Monteiro e Carlos Augusto de Moraes
Foto: LC Moreira

Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ana Lúcia Mota, Neyse Freire e Mônica Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante, Paulinho Monteiro e Cláudio Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota, Neyse Freire e Mônica Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Olinto Oliveira e Cláudio Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Falcão, Paulinho Monteiro e Erle Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Barroso e Cláudio Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Paulinho Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Monteiro e César Ary
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Monteiro e Álvaro Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota e Paulinho Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Monteiro e Francisco Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Erle Rodrigues e Neyse Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Coelho, Antônio Nelson e Ana Lúcia Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Zezé Câmara, Joaquim Gadelha e Rodrigo Obino
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Levy, Victor Frota e Fred Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Paulinho Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Machado, Mino Castelo Branco, Paulinho Monteiro, Mônica Barroso e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota, Rodrigo Levy, César Galvão e Amarílio Cavalcante
Foto: LC Moreira