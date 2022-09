CAPTEI: Ângela Gondim, Eduardo Scorsafava e José Lopes de Araújo são empossados como desembargadores

Na tarde da sexta, 02, a Escola Superior da Magistratura do Ceará (ESMEC), mais uma vez, abriu as portas para empossar os novos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Evento concorridíssimo! Auditório lotado!

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves e José Lopes de Araújo Filho tomaram posse como novos desembargadores numa cerimônia conduzida pela presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.

O momento foi muito prestigiado. Na sessão solene, o vice-presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho; a governadora do Estado, Izolda Cela; a diretora do Fórum Clóvis Beviláqua, juíza Ana Cristina Esmeraldo; o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro de Freitas; a defensora pública-geral em exercício, Sâmia Costa Farias Maia; o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), David Sombra Peixoto; magistrados e demais autoridades do Estado, além de familiares e amigos dos recém-empossados.

