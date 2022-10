CAPTEI: André Xerez lança “A tolerância no processo eleitoral brasileiro"

André Xerez que é mestre em Direito Constitucional, doutor em Direito do Estado, atualmente, Presidente da Comissão Especial de Ética na Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB/Ceará e sócio de um escritório de advocacia, recebeu familiares, comunidade acadêmica e colegas advogados no auditório da sede da OAB/ Ceará para a noite de lançamento e autógrafos do livro de sua autoria.

“A tolerância no processo eleitoral brasileiro: contornos jurídicos e perspectivas” é uma proposta de releitura e interpretação das normas eleitorais. É fruto da tese defendida pelo autor, em maio de 2020, e aprovada pela banca composta pelos professores doutores: Cláudio Lembo, Gilberto Bercovici, Raquel Machado, Carlos Horbach e Martonio Mont’Alverne.

André Xerez submete à comunidade acadêmica e a todos os profissionais que atuam no Direito Eleitoral sua visão sobre o porquê e como a Justiça Eleitoral se constitui como a principal trincheira institucional para coibir a intolerância, a incitação ao ódio ou qualquer discurso ou artifício, na conquista da simpatia do eleitorado.

Certamente, uma contribuição bibliográfica para somar ao acervo de quem pretende ocupar o lugar como instrumento em defesa da democracia.

