CAPTEI: André Costa e Everardo Lucena são empossados no TJCE em vagas reservadas à OAB-CE

A posse dos novos desembargadores André Luiz de Souza Costa e Everardo Lucena Segundo foi super prestigiada por autoridades, advogados e demais convidados.

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Não tinha visto, ainda, a Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) tão bem representada pelos seus corredores. É claro que burburinhos não faltaram para apostas do nome a ocupar a próxima vaga de titularidade do Ministério Público. O candidato estava por lá, mas esse assunto deixo para o meu colega Inácio Aguiar contar qualquer hora dessa.

O que sei é que o clima, naquela tarde de quinta, era de entusiasmo.

Legenda: Desembargadores Foto: LC Moreira

Senti, através da Presidente e dos demais desembargadores acolhimento aos novos integrantes, os quais não vieram de carreira da magistratura como a grande maioria da composição da Corte.

Trocando ideias com ex-colegas de turma da ESMEC e, hoje, desembargadores, entendi que o momento era importante, porque recebiam uma nova geração, oriunda da advocacia, para que, cada vez mais, houvessem, com a experiência trazida, um outro ponto de vista equilibrando decisões. Legal, né?

O discurso de boas-vindas da Presidente, Dra. Naílde Pinheiro, confirmou meu entendimento:

Legenda: Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Naílde Pinheiro Presidente do TJCE “Recebemos com entusiasmo e alegria os novos membros, felicitando-os pela indicação, e, sobretudo, por suas trajetórias de destaque na Advocacia, que contemplam a exigência constitucional de notório conhecimento e reputação ilibada, merecidamente reconhecidos durante o processo de escolha para o nosso Tribunal de Justiça. Saudamos a chegada de ambos também pela diversificação de visões que trazem ao Judiciário, equilibrando a necessária combinação de experiências profissionais de advogados, membros do Ministério Público e magistrados de carreira, formando assim uma composição que, certamente, aprimora a sensibilidade na gestão da Justiça e amplia horizontes para os julgamentos conduzidos pelo colegiado”.

Legenda: André Costa, Erinaldo Dantas e Everardo Lucena Foto: LC Moreira

Os novos desembargadores TJCE, oriundos das vagas reservadas à OAB-CE por meio do Quinto Constitucional, trouxeram um discurso comprometido com as lições aprendidas na advocacia, respeito a Constituição e o cuidado no momento de julgar.

Dito tudo isso, está na hora de ver as fotos captadas por LC Moreira, né não?

Legenda: Abelardo Moraes e Ilo Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Oliveira e Rosangela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Deusdeth Rodrigues e Ana Cristina Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Marília, Everardo, Levi e Ana Luiza Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pedrosa e André Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Moraes, Naílde Pinheiro e Edite Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Moraes, Naílde Pinheiro e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Alcimor, Patricia e Alcimor Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Mendes e Melissa Guará Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho e Caio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Walter Cavalcante e Mauro Filho Foto: LC Moreira

Legenda: André Costa e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Naílde Pinheiro e Inácio Cortez Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Elizabeth Chagas e Sergio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Rosa e Mayara Lima Foto: LC Moreira

Legenda: André Costa e Fernando Ximenes Foto: Lc Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena e Alcimor Rocha Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Luciana Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva, Naílde Pinheiro e Raimundo Nonato Silva Foto: LC Moreira

Legenda: André Costa e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Barreira e Lana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Rocha, Otávio Luiz e Alcimor Rocha Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Santos, André Costa e Raimundo Nonato Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Fortes, André Costa, Paulo Pointe e Paulo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro e Maíza Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena, Manuel Pinheiro, Naílde Pinheiro e André Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Rios, Ilo Santiago, Luciana Castro, Marco Aurélio Cabral e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Militão e Álida Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Marília e Everardo Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Everardo Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Silvano Vale e Flávio Liffman Foto: LC Moreira

Legenda: Edite Bringel e Andréa Delfino Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Brasil e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, André Costa, Izolda Cela, Sarto Nogueira e Everardo Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena e Paulo Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena e Sergio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena, Abelardo Moraes e André Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Marcelo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Lima e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: João Paulo Peixoto, Marcos Aragão e Flávio Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena, Edite Bringel e André Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela, André Costa e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: João Renato Cordeiro e Régis Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Leane Pessoa e Tomaz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Washington Oliveira e Rosangela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Maia e Everardo Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ponte e Abelardo Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Paola e Gustavo Macedo e Alaíde Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Martins, Euvaldo Bringel e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Dantas e David Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana e Chagas Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Albuquerque, Abelardo Moraes e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Soares Nóbrega, André Costa, Everardo Lucena e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes e Silvia Soares Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Nilciton Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Juramento Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pedrosa, Socorro França e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Auditório Foto: LC Moreira