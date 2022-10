A ideia partiu de um grupo de amigas mais próximas da aniversariante que tomaram conhecimento do combinado com a família Daud Melo.

Legenda: João, Ana Paula, Luiza Cateb e amigos Foto: LC Moreira

Na segunda, na esquina do novo espaço mais charmoso do Meireles, casais de amigos foram juntando mesas no badalado restô.

Legenda: Ana Paula Daud e amigas Foto: LC Moreira

Ali estava formado o aniversário que encheu de alegria e afeto Ana Paula Daud.

Olha só as fotos que o LC Moreira fez por lá!

Legenda: Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse e Gustavo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Germana e Michell Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Ana Paula Daud e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Montenegro e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Ana Paula Daud, Denise Montenegro e Felipe Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Ana Paula Daud, Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Ana Paula Daud, Sarah e André Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira e Paulo Régis Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Cavalcante e João Jorge Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Cavalcante, Ana Paula Daud e Cláudia Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Cláudia Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Câmara e Cláudia Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Anselmo Souza Junior, Ana Paula Daud e Ana Cecília Souza Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e André Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathan Castro, Ana Cecília, Ana Paula Daud e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: João Jorge, João Cateb e Henrique Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Ana Paula Daud, Bebel e Evandro Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Ana Paula Daud, Alessandra e Daniel Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Ana Paula Daud, Germana Frota, Karmilse Porto, Denise Montenegro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Otoch e Luiza Cateb Foto: LC Moreira