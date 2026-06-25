CAPTEI: Amigos em Ação recebe Deusmar Queirós

O Movimento Amigos em Ação reuniu convidados seletos para mais uma edição do tradicional Almoço Debate, realizado na sede da Alessandro Belchior Imóveis, recebendo como protagonista o empresário Deusmar Queirós, fundador da Farmácias Pague Menos e um dos nomes mais emblemáticos do empreendedorismo nacional.

Legenda: Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Em um encontro marcado por insights de valor, visões de futuro e conversas de elevado nível, o economista compartilhou experiências construídas ao longo de décadas de liderança, inovação e impacto social.

Legenda: Germano Belchior, Deusmar Queirós, Alessandro e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Entre tendências do mercado financeiro, perspectivas para o setor farmacêutico e reflexões sobre o Nordeste em transformação, a tarde consolidou o chamado “luxo da inteligência”: reunir mentes que inspiram, conectam e ajudam a desenhar os próximos capítulos do desenvolvimento brasileiro.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Euslander Feitosa, João Pedro Belchior e Bruno Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia e Schubert Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo, Rodrigo Barroso e Pio Rodrigues Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Josilda Belchior e Silvana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera, Urbano Costa Lima e Jose Valdo Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Deoclécio Said Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo e João Pedro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota Pinto e Seridião Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima, Rodrigues Junior e Luiz Eduardo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Euslander Feitosa, João Pedro Belchior e Bruno Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Barroso e Gladson Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério e Alessandro Belchior e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça, Euslander Feitosa, Mano Alencar, Rui Castelo Branco e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Haroldo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo, Bruno Bastos, Delano Belchior, Roberto Araújo e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson e Carlos Henrique Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira