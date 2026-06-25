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CAPTEI: Amigos em Ação recebe Deusmar Queirós

O evento reuniu lideranças e convidados em uma tarde marcada por troca de experiências e reflexões sobre desenvolvimento econômico

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Alessandro e Josilda Belchior, Deusmar Queirós, Germano e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

O Movimento Amigos em Ação reuniu convidados seletos para mais uma edição do tradicional Almoço Debate, realizado na sede da Alessandro Belchior Imóveis, recebendo como protagonista o empresário Deusmar Queirós, fundador da Farmácias Pague Menos e um dos nomes mais emblemáticos do empreendedorismo nacional.

Legenda: Deusmar Queirós
Foto: LC Moreira

Em um encontro marcado por insights de valor, visões de futuro e conversas de elevado nível, o economista compartilhou experiências construídas ao longo de décadas de liderança, inovação e impacto social.

Legenda: Germano Belchior, Deusmar Queirós, Alessandro e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

Entre tendências do mercado financeiro, perspectivas para o setor farmacêutico e reflexões sobre o Nordeste em transformação, a tarde consolidou o chamado “luxo da inteligência”: reunir mentes que inspiram, conectam e ajudam a desenhar os próximos capítulos do desenvolvimento brasileiro.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Rodrigo Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Euslander Feitosa, João Pedro Belchior e Bruno Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia e Schubert Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo, Rodrigo Barroso e Pio Rodrigues Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Josilda Belchior e Silvana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera, Urbano Costa Lima e Jose Valdo
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Deoclécio Said
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo e João Pedro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota Pinto e Seridião Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima, Rodrigues Junior e Luiz Eduardo Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Euslander Feitosa, João Pedro Belchior e Bruno Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Barroso e Gladson Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério e Alessandro Belchior e Rodrigo Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça, Euslander Feitosa, Mano Alencar, Rui Castelo Branco e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Haroldo Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo, Bruno Bastos, Delano Belchior, Roberto Araújo e Zé do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson e Carlos Henrique Cruz
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Deusmar Queirós
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues Neto, Maurício Filizola, Germano Belchior, Deusmar Queirós, Alessandro, Josilda e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

 