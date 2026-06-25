CAPTEI: Amigos em Ação recebe Deusmar Queirós

O Movimento Amigos em Ação reuniu convidados seletos para mais uma edição do tradicional Almoço Debate, realizado na sede da Alessandro Belchior Imóveis, recebendo como protagonista o empresário Deusmar Queirós, fundador da Farmácias Pague Menos e um dos nomes mais emblemáticos do empreendedorismo nacional.
Em um encontro marcado por insights de valor, visões de futuro e conversas de elevado nível, o economista compartilhou experiências construídas ao longo de décadas de liderança, inovação e impacto social.
Entre tendências do mercado financeiro, perspectivas para o setor farmacêutico e reflexões sobre o Nordeste em transformação, a tarde consolidou o chamado “luxo da inteligência”: reunir mentes que inspiram, conectam e ajudam a desenhar os próximos capítulos do desenvolvimento brasileiro.