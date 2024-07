CAPTEI: Amigas preparam aniversário surpresa para Socorrinha Duarte

As amigas da empreendedora Socorrinha Duarte organizaram uma festa surpresa para celebrar seu aniversário, que aconteceu na quarta-feira, 10, no restaurante Paris 6, localizado no Shopping RioMar Fortaleza, durante o almoço.

Legenda: Socorrinha Medeiros com amigas Foto: LC Moreira

Animando a festa, Paulinho Vanute e Rondinelli Façanha com seus passos e ritmos.

Legenda: Paulinho Vanucci Foto: LC Moreira

Legenda: Rondinelli Façanha e Socorrinha Medeiros Foto: LC Moreira

O bolo foi confeccionado, carinhosamente, por Paula Rocha, da Feito com Amor, enquanto os palhaços da Cia Mix fizeram uma divertida performance para entreter os convidados. Os docinhos ficaram por conta da talentosa Tatá, e a decoração do ambiente foi assinado por Erika.

Legenda: Gabis, Socorrinha Medeiros e Tagarela Foto: LC Moreira

Por lá, uma festa cheia de alegria e emoção, marcada por momentos inesquecíveis para a aniversariante e suas amigas.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Gabis, Ligia Duarte, Socorrinha Medeiros e Tagarela Foto: LC Moreira

Legenda: Ligia Duarte, Socorrinha Medeiros e Risangela Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros e Tatiana Oliva Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Costa, Érika Queiroz, Mel Silfid, Socorrinha Medeiros , Risangela Lima e Ligia Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Goes, Ligia Duarte, Letícia Fiúza, Socorrinha Medeiros, Norma e Thais Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Mel Silfid, Soraya Pinheiro, Rayane Araújo e Lígia Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Socorrinha Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Gabis, Vanessa Queirós, Socorrinha Medeiros e Tagarela Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Queiroz, Socorrinha Medeiros e Soraya Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Morno, Socorrinha Medeiros e Mariana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Armison Linhares e Socorrinha Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Tebet e Alzira Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Possidônio, Ana Paula Rocha e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Teixeira, Danielle Linhares, Mel Silfid e Renata Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Oliva e Thais Angelone Foto: LC Moreira

Legenda: Tagarela, Tatiana Oliva, Socorrinha Medeiros, Ângelo Oliva e Gabis Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Andréa, Socorrinha Medeiros, Juliana Roma e Patrícia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Tagarela, Socorrinha Medeiros, Valeska Rolim e Gabis Foto: LC Moreira

Legenda: Tagarela, Socorrinha Medeiros e Renata Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Tagarela, Juliana Roma e Gabis Foto: LC Moreira

Legenda: Gabrielle Brandão e Risangela Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Tagarela, Juliana Roma, Germana Frota, Mariana Bandeira e Gabis Foto: LC Moreira

Legenda: Mel Silfid, Risangela Lima e Edilene Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Gisa Oliveira e Socorrinha Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Mulder e Jamille Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Souto, Socorrinha Medeiros e Patrícia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Andréa e Tatiana Oliva Foto: LC Moreira

Legenda: Soraya Pinheiro, Érika Queiroz e Edilene Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Costa e Tatiana Oliva Foto: LC Moreira

Legenda: Gabis, Cris Moreno, Socorrinha Medeiros, Mariana Bandeira e Tagarela Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros e Renata Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros e Paulinho Vanucci Foto: LC Moreira

Legenda: Keyliane Lima, Cláudia Teles, Jack Saraiva e Lorena Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros e Jamille Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Rufino e Patrícia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Gabis, Mel Silfid, Socorrinha Medeiros e Tagarela Foto: LC Moreira

Legenda: Gabis, Renata Capistrano, Socorrinha Medeiros, Cláudia Possidônio e Tagarela Foto: LC Moreira

Legenda: Jack Saraiva, Cláudia Teles, Socorrinha Medeiros, Lorena Gomes e Keyliane Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Gabis, Socorrinha Medeiros, Jamille Cruz e Tagarela Foto: LC Moreira

Legenda: Tagarela, Socorrinha Medeiros e Gabis Foto: LC Moreira