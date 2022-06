Captei: Amigas comemoram os "33+1" de Luana Pontes

Luana Pontes comemorou seu aniversário de 34 anos no seu novo apartamento com as amigas mais próximas, bem estilo “only girls”. A comemoração teve um duplo motivo: celebrar o novo ano da aniversariante e apresentar a nova morada.

Legenda: Luana Pontes e amigas Foto: LC Moreira

O happy hour, exclusivo para mulheres, finalizou na hora dos parabéns, quando o esposo, filho e família da aniversariante chegou no novo endereço do casal.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ana Auzira, Aline Alencar, Renata e Cláudia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Raquel Dummar Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Auzira, Luana Pontes e Aline Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Pinheiro e Luana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Mamede e Luana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Azevedo, Luana Pontes e Lívia Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Jaiana Porcino, Luana Pontes, Carol Holanda e Laine Franklin Foto: LC Moreira

Legenda: Jaiana Porcino e Luana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Dummar e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Catarina Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Clarice Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Eveline Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Laine Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Lívia Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Livia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Nádia Fortaleza Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes e Renata Amaro Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago e Garrido Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Cavalcante e Lícia Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Pinheiro e Luana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Frota e Jamille Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Barreira, Luana Pontes e Maria Iseuda Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulete e Luana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Carvalho, Eveline Maia e Clarissa Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Luana e Rojane Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes, Maria e Lêda Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Luana e Carlos Henrique Dummar Foto: LC Moreira

Legenda: Nícolas e Luana Pontes Dummar Foto: LC Moreira

Legenda: Nereu Barreira, Mariana Carvalho, Luana Pontes, Nereu Aguiar, Rojane Pontes e Carlos Henrique Dummar Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique e Luana Dummar, Mariana Carvalho e Nereu Barreira Foto: LC Moreira