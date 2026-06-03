CAPTEI: Alece homenageia oftalmologistas que são referência na saúde ocular do Ceará

A noite de segunda-feira, 1° de junho, foi de reconhecimento a quem faz da ciência um exercício diário de sensibilidade.
Em sessão solene realizada no Plenário 13 de Maio, a Assembleia Legislativa do Ceará reuniu alguns dos mais respeitados nomes da oftalmologia cearense para celebrar o Dia do Médico e da Médica Oftalmologista.
Por lá, prestígio e reverência à excelência, profissionais como David Rocha Lucena, Ana Valéria Carneiro e Islane Maria Castro Verçosa reforçaram o papel transformador da especialidade, que vai muito além da visão: promove autonomia, inclusão e qualidade de vida.
Entre os homenageados, o médico Abelardo Targino recebeu reconhecimento especial por sua trajetória marcada pela dedicação, competência e contribuição à saúde ocular no Estado. Um nome que integra a vitrine da medicina cearense e traduz o conceito contemporâneo de liderança pelo exemplo.
Mais do que uma homenagem, a solenidade celebrou uma elite do cuidado humano — profissionais que devolvem não apenas a visão, mas também perspectivas, sonhos e novos horizontes.