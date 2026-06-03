CAPTEI: Alece homenageia oftalmologistas que são referência na saúde ocular do Ceará

A noite de segunda-feira, 1° de junho, foi de reconhecimento a quem faz da ciência um exercício diário de sensibilidade.

Legenda: Ana Valéria Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino, Ana Valéria Teixeira e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Em sessão solene realizada no Plenário 13 de Maio, a Assembleia Legislativa do Ceará reuniu alguns dos mais respeitados nomes da oftalmologia cearense para celebrar o Dia do Médico e da Médica Oftalmologista.

Legenda: Abelardo Targino, Germano Andrade, Ana Valéria Teixeira, Islane Verçosa, Newton Andrade Junior e David Lucena Foto: LC Moreira

Por lá, prestígio e reverência à excelência, profissionais como David Rocha Lucena, Ana Valéria Carneiro e Islane Maria Castro Verçosa reforçaram o papel transformador da especialidade, que vai muito além da visão: promove autonomia, inclusão e qualidade de vida.

Legenda: Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Entre os homenageados, o médico Abelardo Targino recebeu reconhecimento especial por sua trajetória marcada pela dedicação, competência e contribuição à saúde ocular no Estado. Um nome que integra a vitrine da medicina cearense e traduz o conceito contemporâneo de liderança pelo exemplo.

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Mais do que uma homenagem, a solenidade celebrou uma elite do cuidado humano — profissionais que devolvem não apenas a visão, mas também perspectivas, sonhos e novos horizontes.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Abelardo e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Santana, Hugo Figueiredo e Argolo de Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valéria Teixeira e Danielle Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Walder Braga, George Carneiro e Régis Santana Foto: LC Moreira

Legenda: David e Maria do Socorro Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Conceição Santana e Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Edmar e Ana Lúcia Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza, Ana Clara, Ana Valéria e Gabriela Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ider Carneiro e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valéria Teixeira e Família Foto: LC Moreira

Legenda: João Crispim e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: George e Ider Carneiro, Régis Santana, Hugo Figueiredo e Argolo de Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristianne Melo e Walder Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Diógenes, Ana Valéria Teixeira, Islane Verçosa e Gertudes Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: João Milton Cunha e Paulinho Leme Foto: LC Moreira

Legenda: Valdísio Pinheiro, Ana Luiza e Ana Clara Teixeira, Danielle Pinheiro, Ana Valéria e Gisele Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valéria Teixeira e Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino, Tomaz Holanda e Ana Valéria Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Osário, Salvia Carvalho, Fernando, Abelardo, Camila e Elizabeth Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Médicos Oftalmologistas Agraciados Foto: LC Moreira