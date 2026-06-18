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CAPTEI: Aesp/CE celebra 15 anos com homenagens e seminário internacional em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas, o senador Camilo Santana e Ministro do STJ Teodoro Silva Santos foram agraciados com a Comenda Coruja da Sabedoria

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Frederico Penna, Leonardo Barreto, Teodoro Santos, Michele Prestipino, Francesco Menditto
Foto: LC Moreira

O Teatro RioMar Fortaleza reuniu autoridades, especialistas e representantes das forças de segurança para a celebração dos 15 anos da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE). A programação combinou apresentações culturais, seminário internacional e a entrega de 33 homenagens a nomes que contribuíram para o fortalecimento da segurança pública no Estado.

Legenda: Teodoro Santos agraciado com a Coruja da Sabedoria
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Barreto, diretor da Aesp/CE
Foto: LC Moreira

O momento mais simbólico da manhã foi a concessão da Comenda Coruja da Sabedoria, a maior honraria da instituição, ao governador Elmano de Freitas, ao senador Camilo Santana e ao ministro do STJ Teodoro Silva Santos.

Legenda: Ministro Teodoro Santos
Foto: LC Moreira

Além do reconhecimento, o magistrado abriu o seminário internacional sobre combate ao crime organizado transnacional, que também recebeu especialistas italianos e gestores brasileiros. Confira mais fotos da cobertura de LC Moreira.

Legenda: Roberto Sá, Márcio Gutiérrez, Leonardo Barreto e Teodoro Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens na cerimônia de 15 anos Aesp/CE
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens na cerimônia de 15 anos Aesp/CE
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens na cerimônia de 15 anos Aesp/CE
Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Santos, Chagas Vieira e Leonardo Barreto
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Harley Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Máximo e Letícia Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Giselle Barreto e Teodoro Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Cruz, Giselle Barreto, Ivana Marques, Kamilly Campos e Janaina Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar Fioravante, Herbet Santos e Ruben Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Dantas, Débora Lima, Michele Prestipino, Francesco Meditto e Frederico Malta
Foto: LC Moreira

Legenda: Edmo Leite, Ricardo Romangnoli e Diogo Galino
Foto: LC Moreira

Legenda: Wladimir Mesquita, Thales Varela e Fábio Torres
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Pereira, Teodoro, Herbet e Matheus Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Pereira, Osmar Berto e Francklin Firmeza
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Dantas, Teodoro Silva, Débora Lima e Frederico Malta
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens na cerimônia de 15 anos Aesp/CE
Foto: LC Moreira

Legenda: Kilderlan Nascimento, Valéria Fernandes, Luciana Karina e Narcélio Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Edmo Leite, Ligia Bessa, Adrilena Lopes e Ricardo Romangnoli
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Bezerra
Foto: LC Moreira

 

 