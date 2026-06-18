CAPTEI: Aesp/CE celebra 15 anos com homenagens e seminário internacional em Fortaleza

O Teatro RioMar Fortaleza reuniu autoridades, especialistas e representantes das forças de segurança para a celebração dos 15 anos da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE). A programação combinou apresentações culturais, seminário internacional e a entrega de 33 homenagens a nomes que contribuíram para o fortalecimento da segurança pública no Estado.
O momento mais simbólico da manhã foi a concessão da Comenda Coruja da Sabedoria, a maior honraria da instituição, ao governador Elmano de Freitas, ao senador Camilo Santana e ao ministro do STJ Teodoro Silva Santos.
Além do reconhecimento, o magistrado abriu o seminário internacional sobre combate ao crime organizado transnacional, que também recebeu especialistas italianos e gestores brasileiros. Confira mais fotos da cobertura de LC Moreira.