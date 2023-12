Captei: ACM realiza confraternização de Natal com sucesso de público

No último sábado, 16, a Associação Cearense de Magistrados (ACM) realizou sua tradicional confraternização de Natal no Iate Clube de Fortaleza. O evento celebrou o fim de ano entre os associados e marcou o encerramento do primeiro ano de mandato do presidente da entidade, o juiz José Hercy Ponte de Alencar.

Legenda: José Hercy e Helga Medved Foto: Divulgação

A festa foi repleta de boas conversas e descontração. Oportunidade para estreitar laços e fortalecer a união entre os magistrados.

Legenda: Ana Maysa Nogueira e Teodoro Silva Santos, Ana Beatriz Lima, Matheus Teodoro e Celso Torres Foto: Divulgação

O presidente José Hercy Ponte de Alencar expressou sua satisfação em poder encerrar o primeiro ano de mandato com um momento tão especial. Ressaltou a importância da ACM como um espaço de integração e solidariedade entre os juízes cearenses.

Legenda: Confraternização da Associação Cearense de Magistrados no Iate Clube Foto: Divulgação

Veja mais fotos!

Legenda: Ana Maysa Nogueira e Teodoro Silva Santos Foto: Divulgação

Legenda: Élcio Batista e Luciana Sousa Foto: Divulgação

Legenda: Isadora Maia, Washington Araújo e Rosangela De Francesco, Ticiana De Francesco Foto: Divulgação

Legenda: Adriano Leitinho, Leonardo Moura, Fernando Férrer, Davi Sombra e Fabrício Martins Foto: Divulgação

Legenda: Ana Carolinna e Werner Feitosa Foto: Divulgação

Legenda: Davi Sombra, Robson Halley, Helga Medved e Fabrício Martins Foto: Divulgação

Legenda: Beatriz Santiago e Mauro Liberato Filho Foto: Divulgação

Legenda: Belaniza Melo e Valdizio Neto Foto: Divulgação

Legenda: Carol e Larissa Queiroz, Flávio Marcio Foto: Divulgação

Legenda: Euzenir Rolim e Neide Pontes Foto: Divulgação

Legenda: Mateus Mota, Rommel Conrado, Lidiane Martins e Gabriel Mota Foto: Divulgação

Legenda: Flavio Ibiapina e Williane Pontes, Marcos e Jozelma Aragão Foto: Divulgação

Legenda: Flávio Vinicius e Suyane Lucena Foto: Divulgação

Legenda: Marina Fujita e Anselmo Lins Foto: Divulgação

Legenda: Gabriel Oliveira e Carol Studart Foto: Divulgação

Legenda: Iolanda Medeiros e Rita Rios Foto: Divulgação

Legenda: Isabelle Verissimo, Monique Cortêz e Debora Pontes Foto: Divulgação

Legenda: Jaime Medeiros, Max Câmara, Galdêncio Lucena e Claúdio Cruz Foto: Divulgação

Legenda: Joana Queiroz e Carol Queiroz Foto: Divulgação

Legenda: José Maria Sales, Mantovanni Colares e Max Câmara Foto: Divulgação

Legenda: Julianne Barros e Giordana Barros Foto: Divulgação

Legenda: Leonardo Ramos e Cristiane Machado Foto: Divulgação

Legenda: Leorne Mendes, Marleide Mendes, Waleska e Gabriel Rolim Foto: Divulgação

Legenda: Henrique Holanda, Henrique Holanda Filho e Jessica Lara Veras Foto: Divulgação

Legenda: Washington Frota e Larissa Cordeiro Foto: Divulgação

Legenda: Thais e Adalberto Barreira Foto: Divulgação

Legenda: Telma Sales e José Maria Sales Foto: Divulgação

Legenda: Tatiana Mesquita e Victor Bessa Foto: Divulgação

Legenda: Priscila Cavalcante, Flavia Setubal e Raila Said Foto: Divulgação

Legenda: Raila Said e Juliana Ribeiro Foto: Divulgação

Legenda: Raphael Sancho, João Paulo e Eduardo Feitosa Foto: Divulgação

Legenda: Rejane Belchior e Gabrielle Freire Foto: Divulgação

Legenda: Renata Farias Foto: Divulgação

Legenda: Rogério Feitosa, Herbert Santos, Iuri Rocha, Derick Funck e Lucas Almeida Foto: Divulgação

Legenda: Márcio Silva, Fabricio Martins, Flávio Ibiapina, Elias Leite, Clecia e Carol Queiroz Foto: Divulgação

Legenda: Leonardo Moura, Luiz Arthur e Arquimedes Bucar Foto: Divulgação

Legenda: Confraternização da Associação Cearense de Magistrados no Iate Clube Foto: Divulgação

