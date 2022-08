Captei: Acal reinaugura loja da Washington Soares com nova experiência de compra para o consumidor

A Acal realizou o evento “Ponte para o futuro”, na quinta, 18, com fornecedores, imprensa e parceiros. Apresentou novidades da empresa cearense que soma 67 anos de história.

Legenda: Diretoria e Conselho Acal Foto: LC Moreira

A empresa, na ocasião, também, anunciou, oficialmente, sua nova estrutura organizacional: Daniela Cabral está como CEO da marca, ao lado de Cabral Neto (Diretor de Negócios), Leon Cabral (Diretor de Compras) e Tiago Cabral (Executivo de Planejamento Estratégico). Compondo o Conselho estão Marlene Cabral, esposa do fundador Raimundo Cabral (in memoriam), como presidente do Conselho de Sócios, Ritelza Cabral à frente do Conselho de Família e Gilberto Costa, no Conselho Consultivo.

Legenda: Daniela Cabral e Gilberto Costa com os Colaboradores Foto: LC Moreria

A programação contou com homenagem ao fundador Raimundo Cabral (in memoriam) e com a reinauguração da unidade Messejana, que a partir de agora oferece uma nova experiência de compra ao cliente, com a Jornada do Consumidor, onde toda a estrutura da loja está organizada de acordo com as fases da obra para que a compra dos produtos seja objetiva e assertiva.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Valéria Pacheco, Daniela Cabral e Ricardo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Ritelza e Marlene Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Cabral Neto e Márcio Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Montenegro, Ulisses Feitosa e Alfredo Alecrim Foto: LC Moreira

Legenda: Cabal Neto, Pedro Philomeno, Rafael Ângelo, Souza Monte e Edson Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Cabral Neto, Gilberto Costa e Edson Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Bastos, Jeritza Gurgel, Isabella Purcaro, Hermann Hesse e Pollyana Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Souza, Cabral Neto e Luciana Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Ângelo e Djayro Denner Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Cabral e seus Colaboradores Foto: LC Moreira

Legenda: Cabral Neto, Daniela Cabral e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Cabral Neto, Pedro Philomeno, Gilberto Costa e Rafael Ângelo Foto: LC Moreira

Legenda: David Queiroz, Manuel Ozivan, Michel Freitas e Letícia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Diretoria da Acal com Ricardo Braga e Valéria Pacheco Foto: LC Moreira

Legenda: Hermann Hesse e Carlo Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Hilsen Barreira, Wesley Assis e Maycon Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Hilsen Barreira, Wesley Assis e Maycon Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Aguiar, Sérgio Freitas e Ronie Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Julio Sampaio, Vanessa Maia, Valter Bastos, Luiz Toledo e Cabral Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Leon Cabral, Davi Mendes, Alexandre Nogueira e Victor Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Nazareno Vasconcelos e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyana Rocha e Isabella Purcaro Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Magalhães e Daniela Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyana Rocha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Cavalcante, Vanessa Maia e Aline Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ritelza Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene e Daniela Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Magalhães e Cabral Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Cabral, Márcio Magalhães e Cabral Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Djayro Denner, Valter Borges, Paulo Beneton, Gilberto Costa e Juarez Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Ponte Para o Futuro Foto: LC Moreira

Legenda: Diretoria e Conselho da Acal Foto: LC Moreira

Legenda: Leon Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Vasconcelos, Gilberto Costa e Pedro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Lorival Fontes e Janara Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Maia e Ana Sheila Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Gonçalves, Stanger Eler e Zilda Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Vasconcelos, Iana Arruda e Mayra Guerreiro Foto: LC Moreira