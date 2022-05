CAPTEI: Academia Cearense de Literatura e Jornalismo promove posse de membro e outorga medalha

A Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, através do Presidente Reginaldo Vasconcelos, recebeu convidados no Palácio da Luz para a posse do mais novo membro benemérito da entidade: o empresário e Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante.

Legenda: Ricardo Cavalcante passou a ocupar a cadeira de nº 21 Foto: Thiago Gadelha

Ricardo Cavalcante Presidente da FIEC “Me sinto muito honrado e muito grato por estar aqui hoje. Desde já, assumo como minha também, a missão institucional desta academia, de ajudar a defender as letras, as artes e a mídia cearenses, prestigiar seus ícones, preservar sua memória, e incentivar o surgimento de novos valores”

Legenda: Ednardo, Vannick Belchior e Fausto Nilo Foto: Thiago Gadelha

Na oportunidade, foram agraciados com a Medalha Evado Gouveia os músicos Ednardo, Fausto Nilo, Raimundo Fagner e Belchior (in memorian), este último representado pela filha Vannick Belchior.

Confira um pouco mais do evento pelas fotos captadas por Thiago Gadelha:

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Candido Albuquerque e Ricardo Cavalcante Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Ricardo e Rosangela Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Marcia e Liduína Lessa Foto: Thiago Cavalcante

Legenda: Tamires D'ávila, Sávio Queiroz e Marjorie Marshall Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Ulisses Gaspar e Daniele Gaspar Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Vicente Alencar, Maurilio Vasconcelos e Humberto Ellery Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Ulisses Gaspar e Vannick Belchior Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Vannick Belchior, Fausto Nilo, Ednardo e Joana Lima Verde Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Cândido Albuquerque Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Rosangela Cavalcante, Ricardo Cavalcante e Cândido Albuquerque Foto: Thiago Gadelha

