Captei: Academia Cearense de Letras adota Praça General Tibúrcio

A Academia Cearense de Letras, através do presidente, Lúcio Alcântara, assinou, na tarde de quinta, 15, o termo de adoção da Praça General Tibúrcio, com o intuito de revitalizar a praça.

No largo encontra-se, dentre outras edificações, o Palácio da Luz, onde está estabelecida a ACL, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Museu do Ceará, estátuas como a do general Tibúrcio, da escritora Rachel de Queiroz - sentada em um dos bancos da praça - além de 2 leões e 1 tigre, adquiridos da fundação parisiense Val d’Osne e que, por estarem no topo da escadaria, bem entrada principal, o lugar, ficou mais conhecido como Praça dos Leões.

Na oportunidade, foi instituído o troféu MECENAS, criado em para homenagear as pessoas que contribuíram com os projetos culturais da ACL e entregue aos agraciados.

Houve, também, a abertura da exposição do Bicentenário da Independência, aberta ao público até o dia 24 de novembro de 2022.

