CAPTEI: Abertura do Kite for the Ocean – K4tO, no Cumbuco

Inovação, desenvolvimento sustentável, cultura e esporte estão no DNA do Kite for the Ocean (K4tO). O festival internacional é promovido pelo Winds for Future, movimento fundado em 2019, com expressivo apoio da Prefeitura de Caucaia e do Governo do Estado do Ceará. Acompanhamos a cerimônia de abertura, na Praia do Cumbuco, palco da edição 2023 do evento.

O kitesurf é seu elemento vital do K4tO. A edição 2023 aconteceu neste fim de semana, com presença de atletas, criativos, empresários, pesquisadores e ativistas interessados. Em comum, todos têm o interesse em debater questões ligadas à inovação, economia e desenvolvimento sustentável em territórios costeiros.

O K4tO lançou um desafio global para os kitesurfistas: velejar entre os dias 25 de agosto e 24 de setembro, nas águas do Cumbuco, em prol do oceano. E um novo recorde foi quebrado. O Guinness World Record registrou, somando-se todos os velejos, 44 mil km percorridos pelos kitesurfistas no mar. A ação visa motivar empresas, governos e sociedade a retirarem, até maio de 2024, 44 mil kg de resíduos do mar, estuários e praias..

