CAPTEI: "A vida fica melhor aos 40": a celebração de Vivian Otoch

Vivian Otoch escolheu a segunda opção. Com a frase "A vida fica melhor aos 40" dando as boas-vindas, recebeu amigas de diferentes capítulos da vida para uma celebração em que a elegância esteve menos na aparência e mais na experiência.
No One Residencial, a tarde ganhou o ritmo das boas conversas, dos brindes sem pressa e da leveza que só os encontros verdadeiros produzem.
Quando a Banda Balanço Social passou o compasso para o sax de Mateus Lima, a festa mudou de tom — e a pista virou extensão da felicidade.
Ao lado do marido, Ronaldo Barbosa, e da família, Vivian mostrou que o novo luxo da alta sociedade é ter identidade.
Carine Moreira assinou uma decoração autoral, em que cores, texturas e detalhes narravam a história da anfitriã, transformando cada ambiente em um espelho de sua personalidade. O carrinho de welcome drinks já anunciava esse manifesto de estilo logo na chegada.
A Confeitaria Miriam Pontes protagonizou um gesto raro de excelência ao refazer integralmente o bolo em tempo recorde, enquanto o buffet Confité emoldurou cada experiência gastronômica com discrição e refinamento.
Daquelas tardes em que o bom gosto não faz barulho, mas deixa assinatura.