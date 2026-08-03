CAPTEI: "A vida fica melhor aos 40": a celebração de Vivian Otoch

Há quem conte a idade. Há quem inaugure um tempo.

Vivian Otoch escolheu a segunda opção. Com a frase "A vida fica melhor aos 40" dando as boas-vindas, recebeu amigas de diferentes capítulos da vida para uma celebração em que a elegância esteve menos na aparência e mais na experiência.

Legenda: Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

No One Residencial, a tarde ganhou o ritmo das boas conversas, dos brindes sem pressa e da leveza que só os encontros verdadeiros produzem.

Legenda: Aniversário de Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

Quando a Banda Balanço Social passou o compasso para o sax de Mateus Lima, a festa mudou de tom — e a pista virou extensão da felicidade.

Legenda: Banda Balanço Social Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Mateus Lima Sax Foto: Aldaila Bongiovi

Ao lado do marido, Ronaldo Barbosa, e da família, Vivian mostrou que o novo luxo da alta sociedade é ter identidade.

Legenda: Katherine Otoch, Nicole Barbosa, Vivian Otoch Barbosa, Ronaldo e Bianca Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

Carine Moreira assinou uma decoração autoral, em que cores, texturas e detalhes narravam a história da anfitriã, transformando cada ambiente em um espelho de sua personalidade. O carrinho de welcome drinks já anunciava esse manifesto de estilo logo na chegada.

Legenda: Aniversário de Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Aniversário de Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

A Confeitaria Miriam Pontes protagonizou um gesto raro de excelência ao refazer integralmente o bolo em tempo recorde, enquanto o buffet Confité emoldurou cada experiência gastronômica com discrição e refinamento.

Legenda: Aniversário de Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

Daquelas tardes em que o bom gosto não faz barulho, mas deixa assinatura.

Confira as fotos da movimentação social!

Legenda: Jacqueline Otoch Simões e Vivian Otoch Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Vivian Otoch Barbosa e Rafaela Otoch Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Flávia Laprovitera e Vivian Otoch Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Manoela Ponte, Viviane Martins e Ana Macêdo Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Markan e Lara Braun Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Amanda Viana, Mariana Gonçalves, Desiree Alegna e Mariana Celedônio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Carolina Leite e Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Carolina Ary, Lívia Vieira, Tayane Cysne e Liana Otoch Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Lia Frota e Vivian Otoch Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Jessika Pordeus, Ursula Baltazar, Natália Gaspar e Aline Alves Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vivian Otoch Barbosa e Aline Girão Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Camilas Praça, Vivian Otoch Barbosa, Sarah e Denise Pio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vivian Otoch Barbosa e Fábia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marianna Bichucher, Jacqueline Otoch Simões e Clarissa Frota Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Aniversário de Vivian Otoch Barbosa Foto: Aldaila Bongiovi