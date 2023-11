CAPTEI: A prestigiada posse de Teodoro Silva Santos como ministro do STJ

Foi concorrida a posse dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta quarta-feira (22), em Brasília. O desembargador cearense Teodoro Silva Santos tomou posse e se tornou o quinto cearense a ser nomeado ministro da Corte. A indicação dos três novos ministros foi aprovada pelo Senado em outubro e sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Acompanharam a posse, autoridades públicas e personalidades da sociedade civil. Expressando a alegria pelo novo desafio, o Teodoro Silva Santos recebeu os cumprimentos de familiares, amigos, representantes da classe política e empresarial na sede do STJ.

Acompanhamos tudo de perto e você vê aqui a cobertura da posse.

Legenda: Geraldo Alckmin, Teodoro Santos e família Foto: Eduardo Teles

Legenda: Jeritza Gurgel, Anamaysa Santos, Felipe Queiroz Rocha e Cláudio Rocha, Teodoro Santos e família Foto: Eduardo Teles

Legenda: Anamaysa e Teodoro Santos com o ministro Luiz Fux Foto: Eduardo Teles

Legenda: Teodoro Santos recebe cumprimentos do ministro Luís Roberto Barroso Foto: Eduardo Teles

Legenda: Teodoro Santos e família ao lado de Guiomar e Gilmar Mendes Foto: Eduardo Teles

Legenda: Cláudio Rocha, André e Andreia Sampaio Foto: Eduardo Teles

Legenda: Teodoro Santos recebe cumprimentos de Eudoro e Camilo Santana Foto: Eduardo Teles

Legenda: Teodoro Santos e família, ao lado de Benedito Gonçalves e esposa Foto: Eduardo Teles

Legenda: Os ministros Teodoro Santos e Gurgel de Faria, com as famílias, na posse do cearense Foto: Eduardo Teles

Legenda: Felipe Queiroz Rocha, Júlio Ventura, Cláudio Rocha e Dito Machado Foto: Eduardo Teles

Legenda: Felipe Queiroz Rocha e Cláudio Rocha, com Eunício Oliveira Foto: Eduardo Teles

Legenda: Inácio Aguiar, Felipe Queiroz Rocha, Jeritza Gurgel e Cláudio Rocha Foto: Eduardo Teles

Legenda: Ivana e Alexandre Rangel Foto: Eduardo Teles

Legenda: Teodoro Santos recebe os cumprimentos da presidente do STJ, ministra Maria Thereza Foto: Eduardo Teles

Legenda: Teodoro e Anamaysa Santos, ao lado da família, num dia especial e inesquecível Foto: Eduardo Teles