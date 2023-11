Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o cearense Raul Araújo é o novo corregedor-geral da Justiça Eleitoral. A solenidade ocorreu nesta terça-feira, 21, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O evento também marcou a posse da ministra do STJ Isabel Gallotti, que assumiu vaga efetiva da corte eleitoral. Raul Araújo assumiu a vaga do ministro Benedito Gonçalves, cujo biênio no TSE terminou em 9 de novembro.

Legenda: Camilo Santana, Raul Araújo e Flávio Dino Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Alexandre Morais e Raul Araújo Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Maria Thereza de Assis Moura e Raul Araújo Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Cesar Asfor e Magda Rocha, Maira José Barreira, Raul Araújo e Humberto Martins Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Isabel Gallotti e Raul Araújo Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: O novo ministro do STJ, Teodoro Santos, prestigiou a posse do colega de corte no TSE Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Natália Machado, Maria José Barreira, Raul Araújo e Eduardo Vilar Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Maria José Barreira, Abelardo Benevides, Raul Araújo e Gledson Pontes Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Maria José Barreira, Raul Araújo e José Hercy Ponte de Alencar Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Raul Araújo e Benedito Gonçalves Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Andre Xerez, Maria José Barreira, Raul Araújo e Hélio Parente Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Legenda: Os ministros Raul Araújo e Gurgel de Faria, ao lado de suas famílias Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE