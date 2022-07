CAPTEI: A Medalha Rachel de Queiroz condecora destacadas personalidades femininas cearenses

O Terraço da Cultura José Teles do Ideal Clube foi o local escolhido para a solenidade da entrega da Medalha Rachel de Queiroz pela ACLJ (Academia Cearense de Literatura e Jornalismo) a seis destacadas personalidades femininas cearenses. Mulheres com cargos de comando e de liderança no Estado do Ceará, seja na atividade pública, seja na atividade privada foram as agraciadas com a honraria.

Nesse ano, receberam a homenagem: a governadora Izolda Cela; a presidente da Fundação Edson Queiroz , Lenise Queiroz Rocha; a reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), professora Fátima Veras; a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira; e as empresárias, Consuelo Dias Branco e Ana Maria Studart.

Legenda: Lenise Queiroz e Fátima Veras Foto: LC Moreira

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha e a reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), professora Fátima Veras, compartilharam que se sentiram muito honradas por receberem da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo a Medalha Raquel de Queiroz, comenda cujo nome exalta a importância da mulher cearense por meio de uma das mais nobres e reconhecidas escritoras do estado.

Legenda: Homenageadas com os Membros da ACLJ Foto: LC Moreira

A Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, instituição cultural sem fins lucrativos, reune escritores e jornalistas cearenses e tem, entre seus membros beneméritos, personalidades como o ex-governador Lúcio Alcântara, os empresários Edson Queiroz Neto, Beto Studart, Igor Queiroz Rocha, Graça Dias Branco da Escóssia, Paula Queiroz Frota e Ricardo Cavalcante.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Frota e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Frota, Elusa Laprovítera, Lilia Quinderé e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Karine Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio e Ricardo Cavalcante e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Veras e Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela e Hebert Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Ellery e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Nailde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rocha e Paulinha Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Alencar e Reginaldo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovítera, Jeritza Gurgel e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Rosana Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Fernanda Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente e Margarida Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Regina e Consuelo Dias Branco e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz, Fátima Veras e Maria Clara Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Totonho Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Perpetua Aguiar e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Sampaio e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Frota e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Clarim Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso, Beto Studart e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo e Regina Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela e Beariz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa Laprovítera, Izolda Cela e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso, Fatima Veras e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Lenise Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado, Lenise Rocha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Sampaio, Cláudio, Lenise e Felipe Rocha e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem - Nailde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nailde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Cavalcante e Karine Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Karine Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, Paula Frota, Karine e Beto Studart e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira