CAPTEI: A magia da Amazônia na exposição ‘Encantes’ de Fernando França no Museu do Amanhã

A magia e mistério da Amazônia invadiram o Museu do Amanhã com a exposição “Encantes” do artista Fernando França. Com reminiscências da infância e adolescência do artista, nascido em Rio Branco, Acre, a mostra traz narrativas míticas da região amazônica, em um mergulho profundo nas ricas fauna e flora que habitam o imaginário do artista.

Em um misto de sonho e realidade, as telas de Fernando França nos levam a um mundo encantado, povoado por seres misteriosos conhecidos como encantes ou encantados. Através do Realismo Fantástico, o artista nos convida a refletir sobre a relação entre o homem e a natureza, chamando-nos para a fruição artística, mas também para o debate sobre questões contemporâneas como a sustentabilidade.

Legenda: ‘Encantes’ de Fernando França no Museu do Amanhã Foto: Kalu Chaves

Composta por 3 painéis, 16 telas em óleo sobre tela e 15 aquarelas, a exposição “Encantes” foi aberta no dia 1º de outubro e ficará em cartaz até o dia 3 de novembro. O evento de abertura contou com a presença da ministra Marina Silva e os demais membros do Grupo de Trabalho e Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20, durante o evento do G20 no Rio de Janeiro.

A mostra de Fernando França no Museu do Amanhã é uma oportunidade imperdível de mergulhar no universo fascinante da Amazônia e se encantar com a beleza e riqueza dessa região tão importante para o nosso planeta.

Acompanhe os momentos do evento através das fotos captadas por Kalu Chaves:

Legenda: Fernando França Foto: Kalu Chaves

Legenda: Fernando França Foto: Kalu Chaves

Legenda: Fernando França com a ministra Marina Silva Foto: Kalu Chaves

Legenda: Fernando França com Joao Candido Portinari Foto: Kalu Chaves

Legenda: João Paulo Capobianco, secretário-executivo do MMA, Fernando França, a ministra Marina Silva e Ana Toni, secretária da Mudança do Clima Foto: Kalu Chaves

Legenda: Fernando França com Kalu Chaves Foto: Kalu Chaves

Legenda: ‘Encantes’ de Fernando França no Museu do Amanhã Foto: Kalu Chaves

Legenda: ‘Encantes’ de Fernando França no Museu do Amanhã Foto: Kalu Chaves

Legenda: ‘Encantes’ de Fernando França no Museu do Amanhã Foto: Kalu Chaves

Legenda: Exposição ‘Encantes’ de Fernando França no Museu do Amanhã Foto: Kalu Chaves