CAPTEI: A festa do Prêmio Equilibrista do IBEF Ceará, concedido a Roberto Nogueira

Roberto Nogueira, CEO do Grupo Brisanet, foi agraciado com o Prêmio Equilibrista, na 11ª edição do evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF). A entrega da comenda aconteceu em festa na semana passada, no Hotel Gran Marquise.

Legenda: José Roberto Nogueira e Ives Castelo Branco Foto: LC Moreira

A Alvoar Lácteos foi também foi destaque da premiação. Foi a vencedora de 2023 do Prêmio Empresa Padrão. A empresa foi representada na ocasião pela diretora executiva de DHO & ESG, Conci Lima, e pelo diretor executivo financeiro, Ricardo Fernandes.

Confira os cliques da festa!

Legenda: Ricardo Fernandes, Ives Castelo Branco e Conci Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Élcio Batista e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Macedo, José Roberto Nogueira e Ives Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Atália Estevão, José Roberto Nogueira e Tales Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha, Severino Ramalho Neto e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Míriam Saraiva e Roque Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Fonteles e Schubert Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago, Washington Bezerra e Monia Heuser Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Fernandes, Helana Rocha e Mateus Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Milla Rolim, André Ribeiro e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes. José Roberto Nogueira e Lucílio Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil, José Roberto Nogueira e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: José Roberto Nogueira e Delano Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Mino Castelo Branco e Américo Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago, Míriam Saraiva e Gabriela Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Lima e Guilherme Federico Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Felipe Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Jordão Estevão, Deusmar Queirós, José Roberto Nogueira e Eliardo Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Américo Picanço e Egidio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e Ives Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Fonteles e Ana Maria Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Helana Rocha e Mateus Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Melo e Rebeca Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Fernandes e Marcelo Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Leite, Ives Castelo Branco e Artenísio Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Albuquerque e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Barreira e Odmar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Antônio, Wládia Sampaio, Desire Mota e Eládio Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Ferreira Junior, Élcio Batista, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Antônio, Renata Santiago, Ives Castelo Branco e Delano Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Américo Picanço, Egidio Serpa, José Maria Porto e Wilton Daer Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Anselmo e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Venturine, Monia Heuser e Lisandra Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Magali e Paulo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu, PC Norões, Vicente Ferrer e Egidio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Evandro, Eliziane e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Eliardo Vieira e Sidney Girão Foto: LC Moreira