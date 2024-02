CAPTEI: A Experiência Transformadora de Ticiana Rolim Queiroz no Carnaval 2024 no Rio de Janeiro

No calor do Carnaval de 2024, o Rio de Janeiro foi cenário de uma experiência única e transformadora para a empreendedora social Ticiana Rolim Queiroz. Em uma entrevista exclusiva, Ticiana compartilhou emocionantes depoimentos sobre sua quarta participação no desfile, revelando momentos marcantes de alegria, emoção e consciência social.

A Vivência Única

Ticiana Rolim Queiroz

Ticiana Rolim Queiroz Empreendedora Social "Esta é a minha quarta vez desfilando. Nas outras vezes, eu apenas desfilava e voltava para casa. Dessa vez foi diferente. Eu curti o Carnaval do Rio. A cidade estava maravilhosa, segura, me diverti muito"

Juntamente com o esposo Edson, a filha, Beatriz, acompanhada da amiga Bianca, e dos casais de amigos, Tereza Raquel e César Ribeiro e Dani e Henrique Fairbanks, subiram o morro da Urca e participaram do Samba de Santa Clara.

Beatriz Queiroz e Bianca Martins Dani e Henrique Fairbanks, Tereza Raquel e Cesar Ribeiro e Edson e Ticiana Queiroz

Sobre Camarotes e Emoção na Sapucaí

Edson Queiroz Neto e Ticiana Rolim Queiroz com Tereza Raquel e César Ribeiro

Ticiana descreveu os camarotes como espaços de ótima estrutura, energia contagiante, uma vista linda da Sapucaí e uma oportunidade de acompanhar outras escolas. Compareceu a dois camarotes: Arpoador e Nosso Camarote. Contudo, nada se comparou à emoção de adentrar a avenida para desfilar. "Desfilei emocionada pela Salgueiro, principalmente pelo enredo, pelo tema", conta Ticiana. O enredo abordava a luta dos povos Yanomami pela sobrevivência tocou profundamente a empreendedora, levando-a às lágrimas. A importância de trazer reflexões sociais para a passarela da Sapucaí encheu Ticiana de emoção desde os primeiros ensaios.

Um Momento Familiar Inesquecível

Entre os momentos mais marcantes, Ticiana destacou a emoção de levar a filha Beatriz, de 16 anos, para a Sapucaí. "Ela também amou, cantou, dançou, decorou o samba enredo". A empreendedora não poupou esforços para compartilhar com a filha a importância da letra do enredo da Salgueiro. Contou a ela sobre a a história dos povos Yanomamis, personagens citados na letra do samba, e reforçou a conscientização social e racial. A troca de olhares impressionados e os diálogos revelam o impacto significativo que o Carnaval teve sobre Beatriz: "ela achou tudo aquilo muito grande" e sentiu-se "super envolvida com todo aquele momento".

Beatriz, Edson e Ticiana Queiroz

Durante o desfile, Edson, Ticiana e Beatriz Queiroz não apenas desfilaram, mas viveram momentos de intensa conexão com a cultura, a consciência social e a união familiar. As participações na Sapucaí foram marcadas por emoções genuínas, um capítulo inesquecível.

Explorando a Cultura nas Ruas do Rio com Beatriz

Ticiana desfrutou de uma experiência especial ao participar dos animados "bloquinhos" de rua na companhia de sua filha, Beatriz, que estava acompanhada da amiga Bianca Martins. A presença da adolescente ao lado dos pais e da amiga em todos os lugares trouxe uma emoção única: "muito legal, muito legal mesmo", destacando a oportunidade de apresentar à filha a riqueza da cultura e da arte do Brasil. Entre registros fotográficos, filmagens e um turbilhão de diversão, Ticiana e sua família vivenciaram o pulsante momento, transitando entre o aconchego familiar, as ruas efervescentes cariocas: “como é bom curtir esse momento do colo para rua, da rua para avenida e de todas as emoções vividas ao lado dela”

Ticiana Rolim Queiroz, Tereza Raquel Ribeiro, Beatriz Rolim Queiroz e Bianca Martins

Acrescentou, ainda, a beleza da cidade, a sensação de segurança e a experiência gratificante de presenciar o acesso democrático que o Rio oferece a todos. Os bloquinhos de rua ganharam destaque em suas palavras: “Fico feliz em estar num lugar com acesso democrático onde quem está passando na rua pode participar, sem pagar nada, aberto ao público com música de qualidade e com vista do Rio de Janeiro! Pessoas fantasiadas ou não e livres de julgamento. Muito bom mesmo”

Conexão Especial e Orientação Familiar

Beatriz e Ticiana Rolim Queiroz

Com três filhos, a experiência de estar com apenas um deles durante o Carnaval possibilitou a Ticiana uma conexão mais profunda e significativa. Ticiana ressaltou a importância de estar presente, orientando e compartilhando sensações com a adolescente, destacando a necessidade de guiar e alertar os filhos sobre as nuances da vida. Essa oportunidade de convívio fortaleceu os laços familiares e proporcionou valiosas trocas de experiências, enaltecendo a importância do diálogo entre pais e filhos.

Baile da Arara: Uma Noite de Magia e Encanto

Dani Gondim, Ticiana Rolim Queiroz e Deco Montenegro

Na noite de segunda, 12, Ticiana e Edson aceitaram o convite especial de Deco Montenegro e Dani Gondim para desfrutar o Baile da Arara, no centro do Rio. Vestindo-se da cabeça aos pés com peças da marca Catarina Mina, Ticiana celebrou a arte cearense, evidenciando sua paixão pela cultura e tradições da nossa terra. O esposo, Edson, também representou Catarina Mina em um item da vestimenta. Ambiente repleto de energia e autenticidade. Ticiana compartilhou seu encanto com a diversidade e a liberdade expressiva presentes no baile, descrevendo a experiência como "muito, muito surreal". Presença de pessoas criativas e autênticas, cada qual expressando-se à sua maneira, ressoou com Ticiana, imergindo-a em uma atmosfera única de celebração e autenticidade. Animando a festa, Seu Jorge, Roberta Sá e Simone.

Edson Queiroz Neto e Ticiana Rolim Queiroz

Ao percorrer os caminhos do Carnaval de 2024 no Rio de Janeiro, Ticiana Rolim Queiroz descortinou um mundo de cores, emoções e descobertas, marcando sua trajetória com vivências ímpares e momentos inesquecíveis. Tudo entrelaçado por instantes de conexão familiar, celebração cultural e encantamento, revelados por uma experiência envolvente e transformadora.

Vem ver mais fotos!

Ticiana Rolim Queiroz

Dani e Henrique Fairbanks, Edson e Ticiana Queiroz, Tereza Raquel e Cesar Ribeiro, Beatriz Queiroz e Bianca Martins

César Ribeiro, Beatriz e Ticiana Rolim Queiroz, Tereza Raquel e Edson Queiroz Neto

Ticiana Rolim Queiroz e Tereza Raquel

Ticiana Rolim Queiroz e Tereza Raquel

Ticiana Rolim Queiroz e Tereza Raquel

Ticiana Rolim Queiroz

Ticiana Rolim Queiroz e Edson Queiroz Neto

Ticiana Rolim Queiroz

Sávio Brito, Dani Gondim, Tciana Rolim Queiroz, Franzé, Angela e Victor Gondim, Edson Queiroz Neto e Deco Montenegro

Ticiana Rolim Queiroz e Sávio Brito